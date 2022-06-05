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Белоруссия полностью обеспечивает себя солью и растительным маслом

"С учетом ситуации, складывающейся на Украине, вопрос обеспечения солью сегодня находится на контроле у правительства", - сказал Жидков.
РИА Новости
"Сегодня достаточно большой спрос на продукцию "Мозырьсоли" как в Российской Федерации, так и частично в том же Евросоюзе", - заявил глава "Белгоспищепрома".
Интерфакс
По официальным данным, объем производства фасованной соли увеличен на 20%, а объем производимой соли по фасовке составляет до 320 т ежесуточно.
Интерфакс
Глава "Белгоспищепрома" также отметил, что подсолнечное масло и семена подсолнечника для дальнейшей переработки традиционно завозятся в Белоруссию из РФ, поэтому дефицит продукта внутреннему рынку не грозит.
РИА Новости

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Концерн «Белгоспищепром»: Белоруссии не грозит дефицит сахара, соли и подсолнечного масла
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