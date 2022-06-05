Глава "Белгоспищепрома" также отметил, что подсолнечное масло и семена подсолнечника для дальнейшей переработки традиционно завозятся в Белоруссию из РФ, поэтому дефицит продукта внутреннему рынку не грозит.
Окружающие Сербию страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию для переговоров, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Объявлены лауреаты VIII Национальной анимационной премии "Икар", лучшим эпизодом стала одна из серий "Смешариков", а лучшим актёром - Сергей Маковецкий за роль князя в саге о "Трёх богатырях", сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.
Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заявил, что на девятом Саммите Америк президент США Джо Байден попробует убедить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийской кампании Белого Дома.
Если санкции Запада против России были призваны как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, то они до сих пор не достигли итоговой цели, заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен в интервью изданию Blick.