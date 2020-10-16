Виталий Тимкив / РИА "Новости" Белоруссия полностью рассчиталась с Россией за поставки газа в январе-сентябре 2020 года. Об этом заявила пресс-секретарь Минэнерго республики Ольга Козлович. По ее словам, Минск перевел "Газпрому" средства за газ в полном объеме, передает РИА "Новости".

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