Белоруссия полностью выплатила России долг за газ за 2020 год
Виталий Тимкив / РИА "Новости" Белоруссия полностью рассчиталась с Россией за поставки газа в январе-сентябре 2020 года. Об этом заявила пресс-секретарь Минэнерго республики Ольга Козлович. По ее словам, Минск перевел "Газпрому" средства за газ в полном объеме, передает РИА "Новости".В источнике
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Коммерсантъ16 октября в 13:04
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ТАСС16 октября в 13:09
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КП - Беларусь16 октября в 13:37