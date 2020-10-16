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Белоруссия полностью выплатила России долг за газ за 2020 год

Виталий Тимкив / РИА "Новости" Белоруссия полностью рассчиталась с Россией за поставки газа в январе-сентябре 2020 года. Об этом заявила пресс-секретарь Минэнерго республики Ольга Козлович. По ее словам, Минск перевел "Газпрому" средства за газ в полном объеме, передает РИА "Новости".В источнике
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РБК

«Дочка» «Газпрома» заявила о недоплате Белоруссии по газу

РБК16 октября в 15:01
Газета.Ru

Минск полностью рассчитался с РФ за поставки газа в 2020 году

Газета.Ru16 октября в 11:41
Коммерсантъ

Минэнерго Белоруссии заявило о полном расчете за поставки газа из России

Коммерсантъ16 октября в 13:04
ПРАЙМ

Белорусская «дочка» «Газпрома» заявила о недоплатах Минска по газу

ПРАЙМ16 октября в 13:15
Lenta.ru

Белоруссия отдала России долг за газ

Lenta.ru16 октября в 12:11
РИА Новости

Белоруссия полностью рассчиталась с Россией за газ

РИА Новости16 октября в 11:57
ТАСС

«Газпром трансгаз Беларусь» не считает урегулированной ситуацию с расчетами за газ из РФ

ТАСС16 октября в 13:09
КП - Беларусь

В Минэнерго заявили, что рассчитались полностью с «Газпромом» за поставки газа в январе-сентябре 2020 года

КП - Беларусь16 октября в 13:37

Дешевые процессоры Intel получили «фишки» дорогих

Новые Pentium и Celeron получили функции серии Core Новейшие мобильные процессоры Intel начального уровня поддерживают большинство «продвинутых» технологий, использованных в более дорогостоящих чипах серии Core семейства Tiger Lake.
Дешевые процессоры Intel получили «фишки» дорогих
CNews16 октября в 06:40

Суд закрыл дело о смерти двух взрослых и ребенка на пожаре в Алтайском крае

Разбирательство прекратили из-за примирения сторон Бийский городской суд закрыл дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" в отношении 42-летней местной жительницы.
АМИТЕЛ16 октября в 04:05

Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам обновила минимум

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.
Банки.ру16 октября в 13:31

«Ъ»: отсрочки по аренде помогли малому бизнесу сэкономить 20 млрд рублей

Малый и средний бизнес смог сэкономить или отсрочить выплату порядка 20 млрд рублей по аренде государственного и частного имущества благодаря введенным правительством мерам.
Будущее России. Национальные проекты16 октября в 02:08