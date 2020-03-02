Энергетика
Журналистская правдаБелоруссия получила на 76% меньше российской нефти в январе-феврале
За первые два месяца 2020 года Россия поставила Белоруссии лишь 709,14 тонны нефти, гласит сообщение управления. В процентном выражении это на 76% меньше чем в аналогичном периоде 2019 года.
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Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Армия и оружие
В Сирию направился четвертый большой десантный корабль ВМФ РФ
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Финансы
Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года
Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Армия и оружие
Турция развернула в Сирии «рой дронов»
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Экономика
ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Футбол
РФС разрешил «Сочи» зарегистрировать Имбула вне трансферного окна
«Сочи» сможет зарегистрировать полузащитника Жанелли Имбула вне трансферного окна.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Космос
NASA набирает новых астронавтов для полетов на Луну и Марс
До 31 марта 2020 года программа #BeAnAstronaut будет ждать заинтересованных граждан США, которые пройдут окончательный отбор к середине 2021 года и начнут тренироваться как Artemis Generation («Поколение Artemis») для подготовки высадки на Луну.
Биатлон
Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону
Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.
Армия и оружие
ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Комиссия ООН уличила Воздушно-космические силы (ВКС) России в военных преступлениях в Сирии.
Здоровье
Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски
Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Шоу-бизнес
Пелагея опубликовала умилительное видео с 3-летней дочерью
Пелагея опубликовала умилительное видео с их с Иваном Телегиным 3-летней дочерью Несмотря на то, что сами Иван и Пелагея в качестве причины развода называют банальное недопонимание, в ряде СМИ то и дело появлялась информация о том, что хоккеист неоднократно изменял жене.
Общество
Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму
Депутаты партии КПРФ предложили повысить базовый оклад учителей и врачей до двух минимальных размеров оплаты труда.
Хоккей
КХЛ установила новый жёсткий потолок зарплат
Руководство КХЛ утвердило изменения в регламенте турнира касаемо потолка зарплат.
Футбол
Панов в очередной раз раскритиковал петербургский «Зенит»
Бывший форвард «Зенита» Александр Панов рассказал, что петербургский клуб не стал высылать ему приглашение на празднование 20-летия победы в Кубке России.
Происшествия
На Украине задержали грузинских воров в законе
В Киеве задержаны два грузинских вора в законе: Коба Шемазашвили, известный в криминальных кругах как Коба Руставский, и Кахабер Орагвелидзе (Каха Тбилисский).
Футбол
Анри стал лучшим футболистом в истории АПЛ, Роналду — в тройке
Журнал FourFourTwo опубликовал список сотни лучших футболистов в истории английской премьер-лиги.
Кино
Назван список номинантов на премию «Ника»
Организаторы российской премии «Ника» представили список кандидатов на кинопремию.
Экономика
Греф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли
По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.
Футбол
«Локо» отказался от чемпионской гонки, «Спартак» «живой», по судейству есть вопросы. «8-16» с участием Быстрова, Черышева и Сабитова
Программа "8-16" от 2 марта Открыть видео ЦСКА — "Урал" — 1:1 Открыть видео Черышев (про гол Фернандеса): Если бы кто-то просто выдвинулся на Марио, он бы даже не смог опустить мяч, не то что пробить.
Гаджеты
Core i7-10700KF по производительности будет сопоставим с Ryzen 7 3800X
По результатам тестов Core i7-10700KF заработал оценку в 294,33 млрд операций в секунду, а этот показатель практически сопоставим с Ryzen 7 3800X.
Армия и оружие
В Кремле ответили на призыв Эрдогана покинуть Сирию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на призыв Рейджепа Эрдогана оставить Турцию «один на один» с властями сирийского государства.
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.