За первые два месяца 2020 года Россия поставила Белоруссии лишь 709,14 тонны нефти, гласит сообщение управления. В процентном выражении это на 76% меньше чем в аналогичном периоде 2019 года.

Белоруссия получила на 76% меньше российской нефти в январе-феврале

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