Белоруссия получила от России второй транш кредита на $1 млрд
Министерство финансов Белоруссии сегодня, 2 июня, получило от России второй транш госкредита.
Соглашение о предоставлении Белоруссии российского кредита на $1 млрд в эквиваленте было подписано 21 декабря 2020 года.
О предоставлении кредита президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились в сентябре прошлого года.
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FreeNews-Volga31 мая в 09:20