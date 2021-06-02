Польша вновь ослабляет коронавирусные ограничения

С 6 июня в Польше разрешат проводить ярмарки, конференции и выставки, но с лимитом — один человек на 15 кв.м. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский, пишет «Радио Польша».