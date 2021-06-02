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Белоруссия получила от России второй транш кредита на $1 млрд

Министерство финансов Белоруссии сегодня, 2 июня, получило от России второй транш госкредита.
Коммерсантъ
Первый транш в 500 млн долларов поступил в конце прошлого года.
Говорит Москва
Соглашение о предоставлении Белоруссии российского кредита на $1 млрд в эквиваленте было подписано 21 декабря 2020 года.
Финмаркет
О предоставлении кредита президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились в сентябре прошлого года.
РБК

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