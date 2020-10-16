Белоруссия получила от Евразийского фонда стабилизации кредит на $500 млн
Белоруссия получила кредит в размере $500 млн из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом сообщила пресс-служба организации. «Средства предоставляются сроком до десяти лет со льготным периодом до пяти лет под плавающую процентную ставку», — говорится в сообщении.В источнике
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Под плавающие проценты и на 10 лет: ЕФСР одобрил $500 млн кредита для Беларуси
КП - Беларусь13 октября в 00:03