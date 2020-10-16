Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Белоруссия получила от Евразийского фонда стабилизации кредит на $500 млн

Белоруссия получила кредит в размере $500 млн из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом сообщила пресс-служба организации. «Средства предоставляются сроком до десяти лет со льготным периодом до пяти лет под плавающую процентную ставку», — говорится в сообщении.В источнике
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Евразийский банк развития выдал Белоруссии первый транш кредита

Телеканал 360°11:35
Накануне.Ru

Названы условия кредита Белоруссии на $500 млн

Накануне.Ru12 октября в 17:13
Газета.Ru

Евразийский банк развития направил Белоруссии $500 млн

Газета.Ru08:03
ТАСС

Кредит в $500 млн из средств Евразийского фонда стабилизации поступил в бюджет Белоруссии

ТАСС08:24
iReactor

Белоруссия получила кредит от Евразийского банка развития

iReactor07:55
Евразия Daily

Белоруссия получила обещанные Россией $ 500 млн

Евразия Daily07:47
Московский Комсомолец

Белоруссия получила кредит на $500 млн от Евразийского банка

Московский Комсомолец08:14
КП - Беларусь

Под плавающие проценты и на 10 лет: ЕФСР одобрил $500 млн кредита для Беларуси

КП - Беларусь13 октября в 00:03

США пригрозили Турции серьезными последствиями из-за российских С-400

В июле глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что республика готова устранить обеспокоенность США, возникшую в связи с опасениями утечек характеристик американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, которые могут произойти из-за С-400 «Триумф» российского производства.
Lenta.ru12:48

Из-за коронавируса в Саратовской области ограничили работу кафе и ресторанов

Обновлено в 17:22 И.о. председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин, который подписал постановление, сообщил о причинах, по которым чиновники решили ограничить время работы кафе и ресторанов.
Версия-Саратов08:24

Азамат Тускаев пробился в финал чемпионата России по вольной борьбе

На стартовавшем в подмосковном Наро-Фоминске чемпионате России по вольной борьбе с участием более 200 спортсменов стартовали поединки в трех весовых категориях – до 57 кг, до 61 кг и до 65 кг.
15-й Регион (Северная Осетия)08:08