Белоруссия получила кредит в размере $500 млн из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом сообщила пресс-служба организации. «Средства предоставляются сроком до десяти лет со льготным периодом до пяти лет под плавающую процентную ставку», — говорится в сообщении.

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