Общество
ВедомостиБелоруссия получила первую партию норвежской нефти
20 января председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия закупила 80 000 т норвежской нефти. Норвежское судно Breiviken 24 января доставило нефть в порт Клайпеды. Сегодня состав с первой партией прибыл на железнодорожную станцию Новополоцк.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:46, Ашберн
Общество
Мужчина почтой отправил в США разработанную для Минобороны технику
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке передать США разработанную для российских военных радиостанцию Р-853В1.
Политика
В Кремле не подтверждают отставку Суркова
В Кремле не подтверждают отставку Суркова.
Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни в воскресенье, 26 января, около храма Феодора Студита у Никитских Ворот в Москве.
Политика
Трамп предупредил Джонсона об опасности Huawei для нацбезопасности
На опасность технологий Huawei для национальной безопасности указал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону президент США Дональд Трамп, 26 января сообщает издание The Sunday Times.
Политика
Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании
Авто
Бюджетный аналог Haval H6 пользуется на родине ажиотажным спросом
Политика
Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже
Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
Биатлон
Белозёров назвал шестерых биатлонистов, которые отправятся на сбор перед чемпионатом мира
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров сообщил, что на сбор с основной национальной командой перед чемпионатом мира отправятся биатлонисты, выступавшие на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), — Александр Логинов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.
Авто
Новый Volvo XC90 получит электрическую версию
Учитывая, что XC90 является самой популярной моделью Volvo в США, производство кроссовера следующего поколения будет перенесено из Швеции на завод компании в Риджвилле, штат Южная Каролина, который в настоящее время выпускает S60 и сможет производить 150 тысяч автомобилей в год, когда на конвейер станет новый XC90.
Авто
В продажу поступила обновленная «Нива». Как изменился внедорожник
Напомним, «Нива» выпускается с 1977 года.
Культура
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Общество
Более 5 млн человек покинули Ухань на фоне эпидемии коронавируса
Свыше 5 млн человек уехали из китайского города Ухань на фоне вспышки заболеваемости новым типом коронавируса и новогодних праздников, заявил мэр города Чжоу Сяньван.
Происшествия
После ДТП с автобусом в Пермском крае госпитализированы 15 человек
По данным Минздрава, восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла на 414 км автодороги М-7 «Волга».
Политика
У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции
В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Общество
Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань
Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Политика
МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Болгарии
МИД России назвал недружественным шагом решение Болгарии о высылке из страны дипломата посольства и сотрудника Торгового представительства РФ.
Политика
ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере
"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
Политика
Трамп опубликовал эмблему Космических сил США
Происшествия
Сожженную под Петербургом блогершу задушили во время секса
Найденная мертвой под Санкт-Петербургом 20-летняя блогерша Мишель Михаэлис была задушена во время секса, сообщает «Фонтанка».
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило две тысячи человек
Количество подтверждённых случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в Китае возросло до 2002 человек, число летальных исходов составляет 56.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Кино
Гран-при кинопремии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
Гран-при национальной кинопремии «Золотой орел» завоевал фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко.
Спорт
Клебо в общем зачете Кубка мира приблизился к Большунову
Лыжные гонки Общий зачет Кубка мира 1. Александр Большунов (Россия) — 1457 2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1222 3. Сергей Устюгов (Россия) — 851 4. Иво Нисканен (Финляндия) — 811 5. Шур Рете (Норвегия) — 784 6. Симен Крюгер (Норвегия) — 635 10.