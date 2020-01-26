Общество

ВедомостиВедомостиБелоруссия получила первую партию норвежской нефти

20 января председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия закупила 80 000 т норвежской нефти. Норвежское судно Breiviken 24 января доставило нефть в порт Клайпеды. Сегодня состав с первой партией прибыл на железнодорожную станцию Новополоцк.
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Белоруссия получила первую партию норвежской нефти

РИА Новости03:41

Белоруссия получила норвежскую нефть

Lenta.ru03:46

В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти

Вести.Ru03:44

В Белоруссию поступила первая партия нефти из Норвегии

РБК04:23

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Известия03:33

В Белоруссию начала поступать норвежская нефть

Коммерсантъ03:25

Первая партия норвежской нефти поступила на белорусский НПЗ «Нафтан»

ТАСС03:20
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Первая пошла: норвежская нефть поступила на «Нафтан»

КП - Беларусь05:32
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:46, Ашберн
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