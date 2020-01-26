Общество

Вести.RuВести.RuВ Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти

По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
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