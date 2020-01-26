Общество
Вести.RuВ Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти
По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
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Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Общество
Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило две тысячи человек
Количество подтверждённых случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в Китае возросло до 2002 человек, число летальных исходов составляет 56.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Общество
Мишустин ввел надбавку силовикам, работающим на акциях протеста
Премьер-министр Михаил Мишустин установил надбавку для полицейских и росгвардейцев, которые обеспечивают охрану общественного порядка в условиях повышенной сложности .
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Общество
Найдена связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства
Последним объясняется рост недовольства и увеличение протестной активности россиян, одним из инструментов борьбы с которыми стала смена правительства, считает корреспондент Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен (Jussi Niemeläinen).
Армия и оружие
ВСУ сообщили о ранении боевика в Донбассе
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Звезда сериала "Кухня" с юмором написал в социальных сетях, что ему ничего не страшно, когда супруга рядом.
Авто
Показали изображения нового Cadillac Escalade
Уже 4 февраля Cadillac представит новое поколение флагманского внедорожника Escalade.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 29
По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
Политика
В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса
В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.
Кино
Новый фильм франшизы «Анаконда» снимут в США
Политика
Песков загадочно ответил про помилование Путиным Ходорковского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию, будто российский олигарх и оппозиционер Михаил Ходорковский не просил помилования у президента Владимира Путина.
Футбол
СМИ: «Спартак» продлит контракты с Ещенко и Ребровым
Происшествия
Вооруженный мечом мужчина разгромил бар в Петербурге
Космос
Успехи SpaceX откроют новую страницу в истории NASA
Первый пилотируемый корабль SpaceX Dragon прошёл одну из главных проверок, и NASA сможет возобновить запуск космонавтов с территории Соединённых Штатов уже этой весной – об этом сообщает The Guardian.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Футбол
Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Здоровье
Новый министр обозначил приоритеты отечественного здравоохранения
Главные направления в модернизации российского здравоохранения — ориентированность на пациента, заявил сегодня новый глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Хоккей
Команда Тихоокеанского дивизиона выиграла Матч звезд НХЛ
Сборная Тихоокеанского дивизиона стала победителем Матча звезд НХЛ-2020, который прошел в Сент-Луисе.
Общество
В Китае заявили об усилении способности коронавируса к передаче
Новый тип коронавируса отличается от предыдущих, есть опасения, что его способность распространяться ускоряется, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Биатлон
Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ
Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ нужны трансферы, чтобы двигаться вперед»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что клубу нужно подписать новых игроков.
Единоборства
Украинский боксер укусил соперника во время боя
Украинский боксер Иван Редкач укусил американца Дэнни Гарсию во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Происшествия
600 рыбаков-любителей оказались на льдине у Сахалина
В районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина около шестисот рыбаков остались отрезанными от берега, после того как по льду прошла трещина.