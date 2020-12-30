Средства в размере $500 млн поступили на счет белорусского минфина, указано в сообщении. Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия подписали соглашение о предоставлении Минску кредита на $1 млрд. Средства должны быть переданы белорусской стороне в два транша по $500 млн каждый.

С чего всё началось «На счёт Министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд», — заявили там. RT на русском 09:56