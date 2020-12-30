Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Белоруссия получила первый транш кредита от России в размере $500 млн

Средства в размере $500 млн поступили на счет белорусского минфина, указано в сообщении. Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия подписали соглашение о предоставлении Минску кредита на $1 млрд. Средства должны быть переданы белорусской стороне в два транша по $500 млн каждый.В источнике
Газета.Ru
ФАН
Вечерняя Москва
Экономика сегодня
ПолитРоссия
RT на русском
ПРАЙМ
Деловое.ТВ
АБН
Lenta.ru
Русская Планета
ЗакC.Ру
КП - Беларусь
News.ru
Евразия Daily
Росбалт
Daily Storm
С чего всё началось
«На счёт Министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд», — заявили
 там.
RT на русском09:56
Подробнее о событии
Российская газета

Минск получил первый транш кредита от России в размере $500 млн

Российская газета10:52
Lenta.ru

Белоруссия под Новый год получила деньги от России

Lenta.ru10:50
ТАСС

Белоруссия получила транш российского госкредита в размере $500 млн

ТАСС10:32
РИА Новости

Белоруссия получила первый транш кредита от России

РИА Новости10:45
Говорит Москва

Белоруссия получила первый транш государственного кредита от России

Говорит Москва10:20
Газета.Ru

Белоруссия получила первый транш кредита от России в размере $500 млн

Газета.Ru10:07
RT на русском

Белоруссия получила первый транш российского кредита

RT на русском09:56
КП - Беларусь

Беларусь получила первые 500 миллионов долларов кредита от России

КП - Беларусь11:27