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Газета.Ru
Газета.Ru

Белоруссия получила первый транш кредита от России в размере $500 млн

Средства в размере $500 млн поступили на счет белорусского минфина, указано в сообщении. Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия подписали соглашение о предоставлении Минску кредита на $1 млрд. Средства должны быть переданы белорусской стороне в два транша по $500 млн каждый.В источнике
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С чего всё началось
«На счёт Министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд», — заявили
 там.
RT на русскомвчера в 09:56
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Российская газета

Минск получил первый транш кредита от России в размере $500 млн

Российская газетавчера в 10:52
RT на русском

Белоруссия получила первый транш российского кредита

RT на русскомвчера в 09:56
РИА Новости

Белоруссия получила первый транш кредита от России

РИА Новостивчера в 10:45
ТАСС

Белоруссия получила транш российского госкредита в размере $500 млн

ТАССвчера в 10:32
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Белоруссия получила первый транш государственного кредита от России

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Газета.Ru

Белоруссия получила первый транш кредита от России в размере $500 млн

Газета.Ruвчера в 10:07
Lenta.ru

Белоруссия под Новый год получила деньги от России

Lenta.ruвчера в 10:50
КП - Беларусь

Беларусь получила первые 500 миллионов долларов кредита от России

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Однажды в новогоднюю ночь. Байки от Титова, Орлова, Колоскова и Белоголовцева

Фото Александр Федоров, «СЭ» Новогоднее поздравление от подполковника КГБ Вячеслав Колосков, почетный президент РФС и экс-вице-президент ФИФА, профессор Для начала об одном памятном событии — Рождестве, которое в декабре традиционно празднуют в Европе.
Спорт-Экспресс16:10