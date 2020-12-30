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Газета.Ru
Газета.Ru

Белоруссия получила первый транш кредита от России в размере $500 млн

Средства в размере $500 млн поступили на счет белорусского минфина, указано в сообщении. Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия подписали соглашение о предоставлении Минску кредита на $1 млрд. Средства должны быть переданы белорусской стороне в два транша по $500 млн каждый.В источнике
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С чего всё началось
«На счёт Министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд», — заявили
 там.
RT на русскомвчера в 09:56
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Российская газета

Минск получил первый транш кредита от России в размере $500 млн

Российская газетавчера в 10:52
Газета.Ru

Белоруссия получила первый транш кредита от России в размере $500 млн

Газета.Ruвчера в 10:07
РИА Новости

Белоруссия получила первый транш кредита от России

РИА Новостивчера в 10:45
ТАСС

Белоруссия получила транш российского госкредита в размере $500 млн

ТАССвчера в 10:32
Говорит Москва

Белоруссия получила первый транш государственного кредита от России

Говорит Москвавчера в 10:20
Lenta.ru

Белоруссия под Новый год получила деньги от России

Lenta.ruвчера в 10:50
RT на русском

Белоруссия получила первый транш российского кредита

RT на русскомвчера в 09:56
КП - Беларусь

Беларусь получила первые 500 миллионов долларов кредита от России

КП - Беларусьвчера в 11:27

МИД Турции опроверг сообщения о создании рабочей группы с США по С-400

Министерство иностранных дел Турции опровергло сообщения средств массовой информации о создании Анкарой и Вашингтоном рабочей группы по ситуации вокруг российских зенитных ракетных систем С-400.
МИД Турции опроверг сообщения о создании рабочей группы с США по С-400
Газета.Ruвчера в 10:58

ЦБ: россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях

Как сообщает rtvi.com, она ответила на вопросы граждан, будет ли введена в ближайшее время цифровая валюта и станет ли возможным начисление пенсий в цифровых рублях: «Пенсии — как люди захотят: наличными, на почту, на счет в банк, на карточку, если к нему привязана карточка».
Ньюс-НН28 декабря в 10:14