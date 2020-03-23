Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБелоруссия получила скидку на российскую нефть

«Роснефть» возобновляет поставки нефти в Белоруссию, остановленные с начала года из-за отсутствия контракта на фоне разногласий о цене. В компании уточнили, что такое решение принято «именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну».
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Белоруссия получила скидку на российскую нефть

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«Зарубежнефть» пока не заключила контракт на поставку нефти в Белоруссию

ТАСС13:49

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РБК11:03

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Вести.Ru10:20

Стало известно о планах Москвы увеличить скидку на нефть для Белоруссии

Lenta.ru08:22
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