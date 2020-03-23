Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБелоруссия получила скидку на российскую нефть

«Роснефть» возобновляет поставки нефти в Белоруссию, остановленные с начала года из-за отсутствия контракта на фоне разногласий о цене. В компании уточнили, что такое решение принято «именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну».
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«Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну

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«Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией $5 за тонну

News.ruвчера в 10:33

Белоруссия согласилась покупать нефть на условиях «Роснефти»

Вести.Ruвчера в 10:20
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Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк опроверг информацию о том, что московские власти якобы планируют полностью закрыть заведения общественного питания, торговые центры и киоски, сообщает агентство ТАСС.
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