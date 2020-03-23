Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБелоруссия получила скидку на российскую нефть

«Роснефть» возобновляет поставки нефти в Белоруссию, остановленные с начала года из-за отсутствия контракта на фоне разногласий о цене. В компании уточнили, что такое решение принято «именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну».
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Белоруссия получила скидку на российскую нефть

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«Роснефть» возобновляет поставки нефти в Белоруссию. Здрада или Перамога?

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Стало известно о планах Москвы увеличить скидку на нефть для Белоруссии

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«Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну

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Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»

Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
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Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва

Исполняющий роль президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года.
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Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефонам

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ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

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Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
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В «Татнефти» заявили об отсутствии целесообразности роста добычи нефти

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«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
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Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
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Как сообщает РИА Новости, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить огонь во всех мировых конфликтах на фоне глобальной угрозы коронавируса.
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Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком

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Lockheed Martin показал, как уничтожит российские комплексы «Тополь-М» и С-400

Видео под названием Defining the Future of ISR & UAS Technology демонстрирует возможности новой американской крылатой ракеты и беспилотного летательного аппарата, который обнаруживает установку «Тополь-М».
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Цены на нефть продолжили свое падение на открытии торгов

В понедельник, 23 марта, на начало торгов на бирже стоимость нефти всех марок вновь резко снизились, свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржи.
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США нацелились на место России в ОПЕК

В США нашлись компании, которые готовы пойти на заключение международной сделки с ОПЕК вместо России и сократить добычу сланцевой нефти ради роста цен на черное топливо.
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На Кубе госпитализировали россиянина с коронавирусом

Россиянин в критическом состоянии госпитализирован на Кубе в связи с заражением новым коронавирусом, сообщает издание Vanguardia со ссылкой на Минздрав республики.
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На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания

По предварительным данным, политик набрал 56,5 процента голосов. Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье.
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