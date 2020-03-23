Энергетика
КоммерсантъБелоруссия получила скидку на российскую нефть
«Роснефть» возобновляет поставки нефти в Белоруссию, остановленные с начала года из-за отсутствия контракта на фоне разногласий о цене. В компании уточнили, что такое решение принято «именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну».
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Комментарии
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Политика
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
Политика
В Пентагоне заявили о влиянии коронавируса на боеготовность сил США
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что пандемия коронавируса может повлиять на боеготовность американских вооруженных сил.
Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Общество
В России закрываются кинотеатры из-за коронавируса
Минкульт рекомендовал кинотеатрам с 23 марта прекратить показы фильмов и мультфильмов для посетителей.
Спорт
Паунд: решение о переносе ОИ-2020 уже принято
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что Олимпиада-2020, скорее всего, будет перенесена на 2021 год из-за коронавируса.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Экономика
Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»
Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
Политика
Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва
Исполняющий роль президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о новом инкубационном периоде коронавируса
Как поясняют в Роспотребнадзоре, точная оценка инкубационного периода заболевания новым вирусом позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заражения, а также позволяет разрабатывать эффективные карантинные.
Общество
Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефонам
Контактировавших с больными пациентами специальные службы отследят по телефонам. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в режиме онлайн
Организаторы песенного конкурса «Евровидение» на официальной странице в Facebook опубликовали информацию о том, что собираются провести трансляцию выступлений участников в режиме онлайн.
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Энергетика
В «Татнефти» заявили об отсутствии целесообразности роста добычи нефти
Маганов подчеркнул, что Россия не была инициатором разрыва соглашения по сокращению добычи нефти и продолжает выполнять его условия.
Политика
СКР возбудил уголовное дело против Чубарова
«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
Политика
Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд
Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Армия и оружие
Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса
Как сообщает РИА Новости, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить огонь во всех мировых конфликтах на фоне глобальной угрозы коронавируса.
Шоу-бизнес
Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком
Барбаре диагностировали рак языка. Корреспонденты kp.ru связались с польской актрисой и узнали, как она себя чувствует.
Армия и оружие
Lockheed Martin показал, как уничтожит российские комплексы «Тополь-М» и С-400
Видео под названием Defining the Future of ISR & UAS Technology демонстрирует возможности новой американской крылатой ракеты и беспилотного летательного аппарата, который обнаруживает установку «Тополь-М».
Энергетика
Цены на нефть продолжили свое падение на открытии торгов
В понедельник, 23 марта, на начало торгов на бирже стоимость нефти всех марок вновь резко снизились, свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржи.
Энергетика
США нацелились на место России в ОПЕК
В США нашлись компании, которые готовы пойти на заключение международной сделки с ОПЕК вместо России и сократить добычу сланцевой нефти ради роста цен на черное топливо.
Здоровье
Вирусолог порекомендовал чаще носить медицинские маски
Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала ответы на часто задаваемые вопросы о защите от коронавируса, где отметила, что маски нужно носить только людям с симптомами заболевания, а далеко не всем.
Экономика
ЕС приостановил действие базового документа зоны евро
Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
Финансы
Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей
Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
Происшествия
На Кубе госпитализировали россиянина с коронавирусом
Россиянин в критическом состоянии госпитализирован на Кубе в связи с заражением новым коронавирусом, сообщает издание Vanguardia со ссылкой на Минздрав республики.
Политика
На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания
По предварительным данным, политик набрал 56,5 процента голосов. Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье.