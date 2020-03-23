«Роснефть» возобновляет поставки нефти в Белоруссию, остановленные с начала года из-за отсутствия контракта на фоне разногласий о цене. В компании уточнили, что такое решение принято «именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну».

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Здоровье Вирусолог порекомендовал чаще носить медицинские маски Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала ответы на часто задаваемые вопросы о защите от коронавируса, где отметила, что маски нужно носить только людям с симптомами заболевания, а далеко не всем.