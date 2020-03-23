«Роснефть» возобновляет поставки нефти в Белоруссию, остановленные с начала года из-за отсутствия контракта на фоне разногласий о цене. В компании уточнили, что такое решение принято «именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну».

Армия и оружие Турция обязалась нейтрализовать препятствующих патрулированию боевиков "Турецкая сторона обязалась в ближайшее время провести мероприятия по нейтрализации радикальных экстремистских группировок, препятствующих движению колонн совместного патрулирования трассы М-4 в коридоре безопасности", - говорится в сообщении.

Происшествия В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.

Происшествия Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.

Авто Перспективы выхода «спортивного» универсала Lada Vesta SW Sport Издание speedme.ru сообщает, что производство универсала Lada Vesta SW Sport будет перенесено на июнь, однако не исключено, что данный проект будут отменен по экономическим соображениям.

Экономика МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.

Авто Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования Минпромторг предложил распространить действие программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" на семьи, имеющие только одного несовершеннолетнего ребёнка.

Общество Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг Тела умерших от коронавируса COVID-19 в Мадриде будут храниться на катке в здании Ледового дворца, сообщают местные СМИ.

Технологии Вычислительная мощность сети Folding@Home достигла беспрецедентной величины Вычислительная мощность сети распределенных вычислений Folding@Home достигла беспрецедентной величины в 470 петафлопс, которые будут использованы исследователями для создания новых лекарств и вакцин, включая вакцины против SARS-CoV-2, 21 марта сообщает Интернет-портал ThomsHardware.com.