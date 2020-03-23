Энергетика
РБКРоссия и Белоруссия договорились о скидке на нефть
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли. Источник РБК, близкий к одной из нефтяных компаний, подтвердил порядок скидки.
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Комментарии
Здоровье
В Приморье подтвердились первые два случая заражения коронавирусом
Первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
Интернет
Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео
Массовый переход сотрудников российских компаний (начался примерно 16–17 марта) на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Общество
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Число умерших из-за коронавируса в Италии за последние сутки составило 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днём ранее.
Энергетика
Цена на нефть Brent снижается почти на 2,5%
18 марта цена на нефть марки Brent впервые за 17 лет опустилась ниже 25$ за баррель, а марки WTI — ниже $21 за баррель.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Происшествия
Россиянин с коронавирусом находится на Кубе в критическом состоянии
На Кубе у россиянина диагностировали коронавирус, сейчас он находится в критическом, но стабильном состоянии, сообщает газета Prensa Latina со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Финансы
Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке
Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).
Общество
Китай отказался от помощи России в борьбе с коронавирусом
Председатель свердловского регионального отделения Красного креста Дмитрий Вершинин рассказал «Интерфаксу», что гуманитарную помощь для Гуанчжоу начали собирать в феврале.
Политика
Посольство в США призвало HRW не обманывать о коронавирусе в России
Посольство России в США призвало главу Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не дезинформировать людей о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусом.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Названа предварительная сумма строительства газопровода в Забайкалье
Суханюк уточнил, что 180 миллиардов рублей — это только газопровод. Строительство сетей будет зависеть от удалённости газопровода.
Здоровье
В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.
Армия и оружие
Корабли НАТО объявились в Черном море
Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Общество
Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии
Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
Автоспорт
Чжоу Гуаньюй выиграл виртуальный Гран-при Бахрейна, Шварцман сошёл
Пилот академии «Рено» Чжоу Гуаньюй одержал победу в виртуальном Гран-при Бахрейна, организованном Формулой-1 после отмены этапа из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Шоу-бизнес
Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком
Барбаре диагностировали рак языка. Корреспонденты kp.ru связались с польской актрисой и узнали, как она себя чувствует.
Религия
Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей
«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации проработать с главами основных религиозных конфессий вопрос введения ограничений на посещение культовых учреждений на период режима повышенной готовности», — говорится в документе.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
Общество
Титов направил ВС проект по передаче экономических дел суду присяжных
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил журналистам, что направил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву законопроект, касающийся передачи экономических дел на рассмотрение суда присяжных.