Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБелоруссия получила скидку на российскую нефть

«Роснефть» возобновляет поставки нефти в Белоруссию, остановленные с начала года из-за отсутствия контракта на фоне разногласий о цене. В компании уточнили, что такое решение принято «именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну».
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Белоруссия получила скидку на российскую нефть

Коммерсантъвчера в 14:17

Стало известно о планах Москвы увеличить скидку на нефть для Белоруссии

Lenta.ruвчера в 08:22

«Роснефть» возобновляет поставки нефти в Белоруссию. Здрада или Перамога?

REGNUMвчера в 13:49

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РИА Новостивчера в 10:10

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Вести.Ruвчера в 10:20

Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

РБКвчера в 15:15
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Российская морская авиация переживает не лучшие времена

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В Минздраве спрогнозировали время спада коронавируса

Прогноз эксперта гласит: спад заболеваний должен наблюдаться с изменением сезона, т. е. это может произойти в апреле-мае, пишет ТАСС.
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Китай анонсировал снятие транспортной блокады с Уханя

Ограничения на внешнее транспортное сообщение за пределами Уханя снимут с полуночи 25 марта, а с полуночи 8 апреля в провинции отменят меры контроля доступа и возобновят внешний трафик.
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Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать предложения для ужесточения ответственности за нарушение карантина в связи с распространением коронавируса.
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Правительство нацсогласия увидело угрозу Ливии в наемниках

В ПНС указывают, что угроза стране исходит от наемников, которые прибывают в страну сирийской авиакомпанией Cham Wings и присоединяются к Ливийской национальной армией (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.
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В России изменились цены на новые автомобили в марте

Стоимость новых легковых автомобилей в России продолжает расти, при этом в марте ситуация кардинально изменилась.
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Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию

Министр обороны России Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию, сообщает телеканал "Звезда".
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Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

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Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах

"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
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В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

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Сотрудников поликлиники Минобороны обязали шить маски самостоятельно

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В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
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В РФ падает спрос на новые автомобили

Ажиотажный спрос на новые автомобили, вызванный «послепраздничным» падением рубля 9 марта, пошел на спад.
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В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

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Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

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Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 438

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 71 человека, достигнув 438, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
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Вратарь «Уфы» Беленов недоволен поправками в конституцию РФ

Голкипер «Уфы» Александр Беленов рассказал о своём отношении к пенсии и поправкам в конституцию РФ.
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Из больницы в Коммунарке за последние сутки выписали 70 человек

За последние сутки из московского медицинского центра в Коммунарке было выписано 70 человек.
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