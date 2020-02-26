Энергетика
REGNUMБелоруссия оценила сумму компенсации от России за «грязную» нефть
Власти Белоруссии намерены получить от России более $61 млн за 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которая в 2019 году пошла на переработку на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Об этом 26 февраля заявил пресс-секретарь «Балнефтехима» Александр Тищенко.
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с чего всё началось
Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации за загрязненную нефть из расчета $15 за баррель, сообщил БелТА заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.Коммерсантъ25 февраля в 17:32
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В Белоруссии назвали точную сумму компенсаций от России за «грязную» нефть
Взгляд.ру26 февраля в 01:09
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 00:25, Ашберн
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Россия выплатит Беларуси компенсацию за грязную нефть. Но бензин в стране дорожать не перестанет
КП - Беларусь26 февраля в 07:56
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 00:25, Ашберн
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