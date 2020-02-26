с чего всё началось

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти из нефтепровода «Дружба». За каждый баррель сырья Москва заплатит 15 долларов. Об этом сообщает «Интерфакс», опираясь на информацию «Балтнефтехима».

Общество Россия ограничит авиасообщение с Ираном С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса.

Авто На продажу выставили Ford Falcon 1974 года из «Безумного Макса» Базирующийся на купе Ford Falcon GT того времени, машина была существенно модифицирована в рамках подготовки к съёмкам в «Безумном Максе» и имеет множество оригинальных деталей, в том числе большой нагнетатель.

Политика Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских «На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.

Шоу-бизнес Кети Топурия намекнула на свою беременность Солистка группы A’Studio Кети Топурия опубликовала пост в Instagram, заставивший ее поклонников поверить в сообщения о беременности певицы.

Политика Опрос показал снижение рейтинга Зеленского Число жителей Украины, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, за два месяца снизилось с 60% до 47%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Здоровье Коронавирус приблизился к еще одной российской границе Вечером 26 февраля министр здравоохранения Румынии Виктор Костач сообщил о первом подтвержденном случае заболевания в стране, отмечает Reuters.

Культура Amazon впервые купил российское реалити-шоу «Инстаграмщицы» Видеосервис Amazon Prime Video приобрел права на два сезона шоу "Инстаграмщицы", которое для "Пятницы!" придумал продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия.