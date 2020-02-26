с чего всё началось

За что Белоруссия получила компенсацию О поставках грязной нефти из России стало известно в апреле 2019 года: около 4 млн т нефти с повышенным содержанием токсичного дихлорэтана по нефтепроводу "Дружба" были поставлены в Белоруссию, Украину и Польшу.

Белоруссия получит за грязную нефть больше $60 млн

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Футбол «Барселона» и МЮ могут перехватить Вернера у «Ливерпуля» Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп хочет усилить атакующую линию из-за Олимпиады-2020 в Токио, которая пройдет с 24 июля по 9 августа, а также Кубка Африки, который состоится зимой.

Политика Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.

Авто Зарядка Audi e-tron оказалась дороже заправки дизельного Q7 Оказалось, что каждая новая миля при восполнении энергии Audi e-tron на станции быстрой зарядке (подобной сети Ionity) стоит дороже, чем у кроссовера на дизтопливе.

Происшествия Коронавирус обнаружили еще у двух украинцев с лайнера Diamond Princess Наличие коронавируса подтверждено еще у двух украинцев, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил в четверг директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Общество Сервисы заказа такси могут включить в список бесплатных ресурсов Сервисы для заказа такси могут быть включены в перечень социально значимых российских ресурсов с бесплатным доступом, заявила заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) Людмила Бокова.

Финансы Считаем дивиденды Сбербанка: они могут составить ₽18,7 на акцию Если ожидания по дивидендам подтвердятся, то выплаты составят 50% от чистой прибыли по МСФО — 422,5 млрд руб. На Московской бирже торгуются обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, и компания платит равные дивиденды по этим бумагам.

Общество Вице-президент Ирана заболела коронавирусом Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.

Гаджеты В России презентовали конкурента AirPods от Harman за 5 990 рублей Компания Harman презентовала в России беспроводные наушники-вкладыши JBL Tune 220TWS, выполненные в современном форм-факторе и предлагающие фирменное звучание JBL.Корпус каждого из наушников имеет кнопки, с помощью которых можно управлять воспроизведением аудиофайлов, отвечать на звонки в стерео-режиме и запускать голосового помощника со смартфона.