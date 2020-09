На американском шоу талантов певице из Казахстана жюри аплодировало стоя

Данэлия Тулешова из Казахстана произвела большое впечатление на жюри конкурса "Америка ищет таланты" (America’s Got Talent), спев в полуфинале песню "Who you are" Джесси Джей, сообщает Etcanada.