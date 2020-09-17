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Вести.Ru
Вести.Ru

Белоруссия получит кредит в 2020 и 2021 годах в рублях и долларах

Белоруссия получит 1,5 миллиарда долларов за 2 года – межгосударственный кредит на 1 миллиард долларов двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще 500 миллионов предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, создан Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Силуанов раскрыл детали процесса кредитования Белоруссии на $1,5 млрд

Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на общую сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще $500 млн рублей из $1,5 млрд, по которым ранее была достигнута договоренность, предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 13:02
Подробнее о событии
Вести.Ru

Белоруссия получит кредит в 2020 и 2021 годах в рублях и долларах

Вести.Ru02:44
РБК

Минфин раскрыл детали финансовой помощи Белоруссии

РБКвчера в 12:29
Коммерсантъ

Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Коммерсантъвчера в 13:26
Российская газета

Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси

Российская газетавчера в 12:54
РИА Новости

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

РИА Новостивчера в 12:52
ТАСС

Силуанов заявил, что Россия выдаст кредит Белоруссии в два этапа

ТАССвчера в 15:07
Lenta.ru

Россия даст кредит Белоруссии в два этапа

Lenta.ruвчера в 12:26
КП - Беларусь

Минфин России о новом кредите для Беларуси: $1 млрд предоставим в 2020 году, а еще $500 млн - в 2021-м

КП - Беларусьвчера в 14:17

Премьер-министром правительства Башкирии стал Андрей Назаров

Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании парламента заявил: принимая решение о назначении премьер-министра, он руководствовался тем, что Андрей Назаров на должности вице-премьера уже показал свою эффективную работу в сложный период кризисов и пандемии, а также успел многого добиться в своей жизни.
Премьер-министром правительства Башкирии стал Андрей Назаров
Российская газета03:08
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В Dota 2 вышла Immortal Treasure III

С каждым из открытых сокровищ Immortal Treasure III у игроков есть шанс получить 50 уровней Battle Pass 2020, очень редкую золотую версию предмета Pugna и ультраредкие Phoenix Wings и невероятно редкая возможность разблокировать Divine Emblem.
В Dota 2 вышла Immortal Treasure III
CyberSport.ru22:47

Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США и на Украину, сообщает оппозиционный Telegram-канал "Пул Первой".
РИА Новости03:07
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Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости03:29
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Вудворд рассказал об интересном диалоге Путина и главы Госдепа США

Ранее глава военной разведки Соединенного Королевства Джим Хокенхалл заявил, что Россия ведет разработки реактивного снаряда с ядерным двигателем, который способен на протяжении нескольких лет летать в атмосфере и атаковать в самый неожиданный момент, пишет RT.
Экономика сегодня03:11
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Развитие продуктовой линейки в сторону PaaS позволит «Ростелекому» охватить допсегменты облачного рынка

"Ростелеком" совместно с YADRO (входит в дочернюю структуру USM "ИКС Холдинг",), разработчиком систем обработки и хранения данных, объявили о создании СП "Облачная платформа" (JV "Cloud Platform") для развития бизнес-направления ЦОД путем слияния дочерних предприятий "ТИОНИКС" (TIONIX) и "Диджитал Энерджи" (Digital Energy).
Finam.Ru03:30