Белоруссия получит кредит в 2020 и 2021 годах в рублях и долларах
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Белоруссия получит 1,5 миллиарда долларов за 2 года – межгосударственный кредит на 1 миллиард долларов двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще 500 миллионов предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, создан Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
Силуанов раскрыл детали процесса кредитования Белоруссии на $1,5 млрд
Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на общую сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще $500 млн рублей из $1,5 млрд, по которым ранее была достигнута договоренность, предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 13:02
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Минфин России о новом кредите для Беларуси: $1 млрд предоставим в 2020 году, а еще $500 млн - в 2021-м
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