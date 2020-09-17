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Вести.Ru
Вести.Ru

Белоруссия получит кредит в 2020 и 2021 годах в рублях и долларах

Белоруссия получит 1,5 миллиарда долларов за 2 года – межгосударственный кредит на 1 миллиард долларов двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще 500 миллионов предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, создан Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Силуанов раскрыл детали процесса кредитования Белоруссии на $1,5 млрд

Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на общую сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще $500 млн рублей из $1,5 млрд, по которым ранее была достигнута договоренность, предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 13:02
Подробнее о событии
Вести.Ru

Белоруссия получит кредит в 2020 и 2021 годах в рублях и долларах

Вести.Ru02:44
ТАСС

Силуанов заявил, что Россия выдаст кредит Белоруссии в два этапа

ТАССвчера в 15:07
РБК

Минфин раскрыл детали финансовой помощи Белоруссии

РБКвчера в 12:29
Российская газета

Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси

Российская газетавчера в 12:54
РИА Новости

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

РИА Новостивчера в 12:52
Коммерсантъ

Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Коммерсантъвчера в 13:26
Lenta.ru

Россия даст кредит Белоруссии в два этапа

Lenta.ruвчера в 12:26
КП - Беларусь

Минфин России о новом кредите для Беларуси: $1 млрд предоставим в 2020 году, а еще $500 млн - в 2021-м

КП - Беларусьвчера в 14:17

Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде

"Военная прокуратура Калининградского гарнизона проводит проверку исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму, в связи с размещением в информационно-телекоммуникационной сети интернет видеозаписи, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя (Калининград)", - говорится в сообщении.
РИА Новости08:54
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газета05:45
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РФ направила в ЕС вопросы об обвинении по ситуации с Навальным

Постпредство задается вопросом «есть ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей «отравить» Навального веществом военного класса в российском городе с полумиллионным населением, а после сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на лечение в Германию, где яд «Новичок» могут идентифицировать».
Новые Известиявчера в 02:14
2,9K

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,7K

Роскосмос рассматривает спутник Юпитера как место для обитаемой базы

В корпорации считают, что объект привлекателен большим количеством водяного льда и наличием горячего центрального ядра В космической корпорации Роскосмос считают естественный спутник Юпитера Каллисто перспективным местом для обитаемой базы человека.
АМИТЕЛ06:40
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Табачные компании в России предупредили о росте цен на сигареты

В другой крупной табачной компании Japan Tobacco International подтвердили: "повышение в 2021 году ставок акцизов на 20% приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей – до 140 рублей".
Вести.Ru08:00
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Пять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 64 человек подтвержден диагноз «коронавирус», переболел — 31 пациент, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com03:59
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