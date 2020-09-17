Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Вести.Ru
Вести.Ru

Белоруссия получит кредит в 2020 и 2021 годах в рублях и долларах

Белоруссия получит 1,5 миллиарда долларов за 2 года – межгосударственный кредит на 1 миллиард долларов двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще 500 миллионов предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, создан Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Силуанов раскрыл детали процесса кредитования Белоруссии на $1,5 млрд

Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на общую сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще $500 млн рублей из $1,5 млрд, по которым ранее была достигнута договоренность, предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 13:02
Подробнее о событии
Вести.Ru

Белоруссия получит кредит в 2020 и 2021 годах в рублях и долларах

Вести.Ru02:44
ТАСС

Силуанов заявил, что Россия выдаст кредит Белоруссии в два этапа

ТАССвчера в 15:07
РБК

Минфин раскрыл детали финансовой помощи Белоруссии

РБКвчера в 12:29
Российская газета

Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси

Российская газетавчера в 12:54
РИА Новости

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

РИА Новостивчера в 12:52
Коммерсантъ

Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Коммерсантъвчера в 13:26
Lenta.ru

Россия даст кредит Белоруссии в два этапа

Lenta.ruвчера в 12:26
КП - Беларусь

Минфин России о новом кредите для Беларуси: $1 млрд предоставим в 2020 году, а еще $500 млн - в 2021-м

КП - Беларусьвчера в 14:17

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
394

РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс02:21
2,1K

Девять мусорных операторов оказались под угрозой приостановки работы

Где могут прекратить работу мусорные операторы Приостановить работы могут три компании из Дагестана (УК "Лидер", "Дагэкосити" и "Дагэкодом"), по два оператора в Вологодской (" Аквалайн" и "Чистый след") и Челябинской (" Спецсервис" и Центр коммунального сервиса) областях и по одному в Башкирии и Чувашии — "Экология Т" и "МВК Экоцентр", говорится в материалах РЭО.
РБК05:00
1

В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".
РИА Новости03:13
1,4K

Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости04:11
88

Ефремов из СИЗО вновь высказался о Путине

Михаил Ефремов, который после приговора суда находится в московском СИЗО «Водник», рассказал, может ли назначенный ему большой срок лишения свободы оказаться местью за оппозиционного «Гражданина поэта».
Росбалт05:22
18