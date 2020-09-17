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Inc-news.ru
Inc-news.ru

Россия выдаст Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов в два этапа

В этом году Минск получит 1 млрд долларов, остальные 500 млн - в следующем году. Правительство России предоставит обещанный Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов в два этапа. Такой информацией поделился министр финансов России Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Силуанов раскрыл детали процесса кредитования Белоруссии на $1,5 млрд

Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на общую сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще $500 млн рублей из $1,5 млрд, по которым ранее была достигнута договоренность, предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 13:02
Подробнее о событии
Вести.Ru

Белоруссия получит кредит в 2020 и 2021 годах в рублях и долларах

Вести.Ru02:44
РИА Новости

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

РИА Новостивчера в 12:52
Коммерсантъ

Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Коммерсантъвчера в 13:26
Российская газета

Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси

Российская газетавчера в 12:54
ТАСС

Силуанов заявил, что Россия выдаст кредит Белоруссии в два этапа

ТАССвчера в 15:07
РБК

Минфин раскрыл детали финансовой помощи Белоруссии

РБКвчера в 12:29
Lenta.ru

Россия даст кредит Белоруссии в два этапа

Lenta.ruвчера в 12:26
КП - Беларусь

Минфин России о новом кредите для Беларуси: $1 млрд предоставим в 2020 году, а еще $500 млн - в 2021-м

КП - Беларусьвчера в 14:17

Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского

Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Газета.Ru04:04
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

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Ведомостивчера в 07:26
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В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

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РИА Новости03:13
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В Германии футбольный матч прошел со счетом 37:0 из-за коронавируса

В Германии матч между футбольными клубами «Рипдорф / Мольцен II» и «Холденштедт» закончился со счетом 37:0. Рипдорфцы соблюдали безопасную дистанцию от соперников - накануне стало известно, что игроки «Холденштедта» контактировали с зараженным коронавирусом.
Anews03:33