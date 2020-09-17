В этом году Минск получит 1 млрд долларов, остальные 500 млн - в следующем году. Правительство России предоставит обещанный Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов в два этапа. Такой информацией поделился министр финансов России Антон Силуанов.

С чего всё началось Силуанов раскрыл детали процесса кредитования Белоруссии на $1,5 млрд Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на общую сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще $500 млн рублей из $1,5 млрд, по которым ранее была достигнута договоренность, предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. Интерфакс вчера в 13:02