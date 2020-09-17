Россия выдаст Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов в два этапа
Смотрите также
Соратники Навального нашли в Томске бутылку со «следами боевого яда»
СК назвал поджог причиной пожара в частной клинике в Красноярске
В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет США
Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского
Осужденный актер Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО
Глава СВР Нарышкин обвинил США в организации протестов в Белоруссии
Раскрыто содержание возможной предсмертной записки Тесака
Сафронов отказался платить за «взятого в заложники» в Турции сына
Apple выпустила обновление iOS 14 GM и iPadOS 14 GM
В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального
Sony назвала цену консоли PlayStation 5
Свыше 15,2 млн россиян обратились за выплатами на детей от 3 до 16 лет
Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов
Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд
Песков: российский кредит Белоруссии имеет только коммерческие условия
Соратники Навального нашли в Томске бутылку со «следами боевого яда»
Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского
Sony назвала цену консоли PlayStation 5
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
«Надо было падать каждый день». Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой
В этом году Минск получит 1 млрд долларов, остальные 500 млн - в следующем году. Правительство России предоставит обещанный Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов в два этапа. Такой информацией поделился министр финансов России Антон Силуанов.В источнике
С чего всё началось
Силуанов раскрыл детали процесса кредитования Белоруссии на $1,5 млрд
Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на общую сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще $500 млн рублей из $1,5 млрд, по которым ранее была достигнута договоренность, предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 13:02
Подробнее о событии
Минфин России о новом кредите для Беларуси: $1 млрд предоставим в 2020 году, а еще $500 млн - в 2021-м
КП - Беларусьвчера в 14:17