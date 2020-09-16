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REGNUM
REGNUM

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 млрд для Белоруссии

Москва, 16 сентября 2020, 20:37 — REGNUM Российский межгосударственный кредит для Белоруссии в объёме $1,5 млрд будет предоставлен по частям в течение нынешнего и следующего года. Об этом 16 сентября заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.В источнике
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ТАСС

Россия выдаст кредит Белоруссии на $1,5 млрд в два этапа

Россия предоставит Белоруссии кредит в два этапа - $1 млрд в 2020 году и $500 млн в 2021 году, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
ТАСС12:19
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Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

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Россия выдаст кредит Белоруссии на $1,5 млрд в два этапа

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Минфин раскрыл детали финансовой помощи Белоруссии

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Россия даст кредит Белоруссии в два этапа

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Российская газета

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