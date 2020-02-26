Энергетика
ГородовойБелоруссия получит компенсацию за «грязную» нефть
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти из нефтепровода «Дружба». За каждый баррель сырья Москва заплатит 15 долларов. Об этом сообщает «Интерфакс», опираясь на информацию «Балтнефтехима».
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с чего всё началось
Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации за загрязненную нефть из расчета $15 за баррель, сообщил БелТА заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.Коммерсантъ25 февраля в 17:32
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Россия выплатит Беларуси компенсацию за грязную нефть. Но бензин в стране дорожать не перестанет
КП - Беларусьвчера в 07:56
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