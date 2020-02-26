с чего всё началось

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти из нефтепровода «Дружба». За каждый баррель сырья Москва заплатит 15 долларов. Об этом сообщает «Интерфакс», опираясь на информацию «Балтнефтехима».

Игры Симулятор пандемии Plague Inc. удалили из App Store в Китае Официально о запрете игры не сообщалось, однако именно решение цензоров представляется наиболее вероятной причиной пропажи Plague Inc. из как минимум двух крупных магазинов — принадлежащего Apple App Store и магазина Xiaomi.

Биатлон Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.

Политика Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.

Футбол ФИФА готовит реформу по ограничению аренды игроков Согласно реформе клубы не смогут в любом количестве брать игроков в аренду. Новые правила будут касаться только спортсменов от 22 лет.

Политика Опрос показал снижение рейтинга Зеленского Число жителей Украины, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, за два месяца снизилось с 60% до 47%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Финансы Курс евро впервые за полгода превысил ₽73 Биржевой курс европейской валюты на торгах 27 февраля впервые с сентября 2019 года преодолел отметку в 73 руб. На максимуме евро торговался по 73,08 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.