Коронавирус
КоммерсантъБелоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом
Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По данным Минздрава Белоруссии, в стране выявлено 1066 человек с коронавирусом, скончались 13 человек.
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Наука
Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Политика
Вирусолог нашел ответ для Путина на вопрос о сокращении нерабочих дней
На вопрос президента России о возможности сокращения нерабочих дней ответил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Футбол
Гендиректор Бундеслиги: «Трансферный рынок ждет коллапс»
Генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт поделился мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на летнее трансферное окно.
Гаджеты
В Сети появился список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12
В Сети появился список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12.
Общество
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт с россиянами
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт компании Аэрофлот с россиянами, которые решили вернуться на родину, сообщает РБК.
Общество
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
Рекордное количество летальных исходов в результате заражения новым коронавирусом фиксируется в США второй день подряд: по итогам 8 апреля данный показатель достиг 1973 человек за сутки.
Кино
Актер из фильма «Девятые врата» Аллен Гарфилд умер от коронавируса
Американский актер Аллен Гарфилд, известный по роли в фильме «Девятые врата», скончался от коронавируса в возрасте 80 лет.
Здоровье
Доктор Комаровский развеял миф о масках
Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял миф об эффективности "черных противовирусных" масок.
Общество
Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России
Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».
Происшествия
Попавший на видео с издевательствами над заключенным сотрудник ФСИН получил должность в Новосибирске
Издание НГС24 утверждает, что сотрудник, угрожающий заключенному — это начальник отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Красноярскому краю в ИК-17 Сергей Слепцов.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус попросила советов у подписчиков
Озадачены, в том числе, и российские артисты. Недавно Кристина Асмус попросила помощи у подписчиков. Девушка выложила пост в Instagram.
Происшествия
Почти 400 пациентов находятся на лечении в Коммунарке
Космос
Ученый назвал лунные ресурсы, которые могут заменить земные
Ученый Владислав Шевченко из Государственного астрономического института имени Штернберга при МГУ назвал лунные ресурсы, которые с легкостью смогут заменить земные.
Политика
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
Энергетика
В Минэнерго сообщили о готовности России сократить добычу нефти
В Минэнерго заявили, что Россия готова сократить объемы нефтедобычи на 1,6 млн баррелей в сутки.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Вывозной рейс для россиян из Сеула во Владивосток отменен
Рейс авиакомпании "Аврора", который должен был вывезти российских туристов из Сеула во Владивосток, отменен.
Экономика
ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса
Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
Здоровье
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
Авто
«АвтоВАЗ» отложил возобновление производства автомобилей
Гаджеты
Протестировали 11th Gen CPU от Intel с архитектурой Willow Cove
Сам процессор построен на базе архитектуры Willow Cove и относится к семейству Tiger Lake.
Общество
Турецкие власти ограничили экспорт лимонов
Турецкие власти ограничили экспорт лимонов, посчитав, что их может не хватить внутри страны.
Политика
Путин выступит с новым телеобращением к россиянам
Президент России Владимир Путин в среду, 8 апреля, выступит с новым телеобращением. Сообщение об этом появилось в эфире Первого канала.
Общество
В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ
Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
Общество
Собянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей
Собянин напомнил, что работать продолжают около 3 млн горожан, еще 2 млн перешли на дистанционный формат, столько же находятся в отпусках.