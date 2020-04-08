Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъБелоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По данным Минздрава Белоруссии, в стране выявлено 1066 человек с коронавирусом, скончались 13 человек.
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Боррель пообещал Гутерришу, что ЕС будет играть ведущую роль в борьбе с пандемией

ТАСС16:43

Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в борьбе с коронавирусом

РИА Новости11:51

Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом

Коммерсантъ13:01

Евросоюз может выделить Белоруссии около €60 млн на борьбу с коронавирусом

News.ru12:41

Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в связи с угрозой коронавируса

REGNUM12:32

Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru15:04

Белоруссия попросила ЕС помочь в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru11:46
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Наука

Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости 15:40
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На вопрос президента России о возможности сокращения нерабочих дней ответил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.
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В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса

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Актер из фильма «Девятые врата» Аллен Гарфилд умер от коронавируса

Американский актер Аллен Гарфилд, известный по роли в фильме «Девятые врата», скончался от коронавируса в возрасте 80 лет.
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Доктор Комаровский развеял миф о масках

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял миф об эффективности "черных противовирусных" масок.
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Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России

Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».
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Попавший на видео с издевательствами над заключенным сотрудник ФСИН получил должность в Новосибирске

Издание НГС24 утверждает, что сотрудник, угрожающий заключенному — это начальник отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Красноярскому краю в ИК-17 Сергей Слепцов.
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Врачи России и Италии начали прием в полевом госпитале в Бергамо

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Кристина Асмус попросила советов у подписчиков

Озадачены, в том числе, и российские артисты. Недавно Кристина Асмус попросила помощи у подписчиков. Девушка выложила пост в Instagram.
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Почти 400 пациентов находятся на лечении в Коммунарке

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Ученый назвал лунные ресурсы, которые могут заменить земные

Ученый Владислав Шевченко из Государственного астрономического института имени Штернберга при МГУ назвал лунные ресурсы, которые с легкостью смогут заменить земные.
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Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

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В Минэнерго сообщили о готовности России сократить добычу нефти

В Минэнерго заявили, что Россия готова сократить объемы нефтедобычи на 1,6 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru 16:08
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
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Вывозной рейс для россиян из Сеула во Владивосток отменен

Рейс авиакомпании "Аврора", который должен был вывезти российских туристов из Сеула во Владивосток, отменен.
Газета.Ru 20:44
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ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
РБК 12:16
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Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19

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«АвтоВАЗ» отложил возобновление производства автомобилей

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Протестировали 11th Gen CPU от Intel с архитектурой Willow Cove

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Турецкие власти ограничили экспорт лимонов

Турецкие власти ограничили экспорт лимонов, посчитав, что их может не хватить внутри страны.
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Путин выступит с новым телеобращением к россиянам

Президент России Владимир Путин в среду, 8 апреля, выступит с новым телеобращением. Сообщение об этом появилось в эфире Первого канала.
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Собянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей

Собянин напомнил, что работать продолжают около 3 млн горожан, еще 2 млн перешли на дистанционный формат, столько же находятся в отпусках.
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Жозеп Боррель
Испанский политик
Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Номинирован на пост Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности; после победы на голосовании в Европарламенте начал работу в составе Комиссии фон дер Ляйен с 1 декабря 2019 года. С 1974 года Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов.
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