Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По данным Минздрава Белоруссии, в стране выявлено 1066 человек с коронавирусом, скончались 13 человек.

Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом

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