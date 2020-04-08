Коронавирус
КоммерсантъБелоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом
Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По данным Минздрава Белоруссии, в стране выявлено 1066 человек с коронавирусом, скончались 13 человек.
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Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Кино
Крис Хемсворт спасает сына наркобарона в первом трейлере «Эвакуации»
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Общество
Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
Киберспорт
Virtus.pro обыграла Gambit на ESL One Los Angeles
Политика
Анонсировано новое телеобращение Путина
Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Общество
Коронавирус подтвержден еще у троих жителей Крыма
До 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Армия и оружие
Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации
Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.
Политика
Путин поручил оценить ограничения на движение транспорта в регионах
Президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференции с губернаторами поручил им оценить обоснованность введения ограничений на движение транспорта из-за ситуации, вызванной коронавирусом COVID-19.
Общество
В Минздраве рассказали, сколько коронавирус может прожить в квартире
Коронавирус остается в квартире инфицированного до четырех суток, заявил "Газете.ру" главный пульмонолог российского Минздрава Сергей Авдеев.
Общество
В Карелии проверят все продуктовые наборы для школьников после жалоб
Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил региональному Министерству образования проверить наборы продуктов для школьников из малоимущих семей по всей республике после того, как поступили жалобы от родителей из города Питкяранта.
Экономика
Минфин признал один из аукционов по размещению ОФЗ несостоявшимся
Сегодня, 8 апреля 2020 года, Министерство финансов РФ сообщило, что аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с переменным купоном признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам.
Экономика
Эксперты заявили о недооценке властями масштабов кризиса из-за вируса
Государство «катастрофически недооценивает масштабы кризиса», категоричен руководитель Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Решения сдвинуты на уровень регионов, где во многих случаях нет ни денежных, ни интеллектуальных ресурсов для осмысленной политики».
Общество
Карантин в России может продлиться до июля
По прогнозам аналитиков, специальные мероприятия в России могут продлиться до июля.
Общество
Путин подписал указ о выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной соцподдержке семей с детьми, согласно которому с апреля по июнь 2020 года ежемесячно им будут выплачивать по пять тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Стас Михайлов признался, что перенес двухстороннюю пневмонию
Общество
Режим ограниченной работы российских судов продлен до 30 апреля
В России продлен режим ограниченной работы судов, введенный в марте с целью противодействия распространению коронавируса.
Общество
В России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявлено 1175 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19, передает оперативный штаб по мониторингу и контролю с коронавирусом.
Общество
В США за сутки от коронавируса скончалось рекордное число человек
Рекордное количество смертей за сутки зафиксировано в США. 1736 человек скончались от коронавируса.
Политика
ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору об энергокорректировках, вынесенное в пользу России, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Кино
Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма
Общество
России предсказали пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России ориентировочно придется на начало мая, предсказал в интервью «Интерфаксу» член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.
Политика
Берни Сандерс покинул президентскую гонку
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Шоу-бизнес
В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Космос
Американский грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Американский грузовой корабль Dragon совершил приводнение в Тихом океане. Об этом компания SpaceX сообщила на своей странице в Twitter.
Политика
Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом
Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Космос
Вторую ракету «Ангара-А5» отправят в Плесецк во II-III кварталах
Вторая ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" будет транспортирована из Москвы на космодром Плесецк во втором-третьем кварталах 2020 года, следует из материалов, размещённых на сайте госзакупок.