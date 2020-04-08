Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъБелоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По данным Минздрава Белоруссии, в стране выявлено 1066 человек с коронавирусом, скончались 13 человек.
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Боррель пообещал Гутерришу, что ЕС будет играть ведущую роль в борьбе с пандемией

ТАСС16:43

Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru15:04

Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в борьбе с коронавирусом

РИА Новости11:51

Евросоюз может выделить Белоруссии около €60 млн на борьбу с коронавирусом

News.ru12:41

Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в связи с угрозой коронавируса

REGNUM12:32

Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом

Коммерсантъ13:01

Белоруссия попросила ЕС помочь в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru11:46
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Авто

Nissan Frontier 2021 года станет легче и получит новые особенности

Car.ru 05:25
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Политика

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
РИА Новости 16:34
Общество

Министерство просвещения: регионы будут готовы к любым сценариям реализации образовательного процесса

Министерство просвещения подготовило и направило в регионы рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер для обеспечения образовательного процесса в стране при любых сценариях развития эпидемиологической ситуации.
Российское образование 10:04
Экономика

«Эксперт РА» озвучило два прогноза развития страхового рынка

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" просчитало позитивный и негативный сценарии развития российского страхового рынка в 2020 году в контексте коронавируса, в худшем случае стоит ожидать отката объемов рынка до уровней пятилетней давности, считают эксперты.
РИА Новости 18:10
Шоу-бизнес

Молодая жена Александра Гордона призналась, что устала от детей

Как позже признавалась Екатерина, отношения с Александром были лучшими в ее жизни, а причиной расставания стала ее глупость и неопытность, ведь Гордону нужна была хозяйственная жена, а 20-летняя Катя была не готова к семейному быту, а кроме того, не ладила с семьей супруга.
Paparazzi.ru 08:45
Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
ФАН вчера в 07:47
Кино

Каннский кинофестиваль не уходит в онлайн

Сегодня, 8 апреля, директор Международного Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил о планах не переводить смотр в онлайн-формат, если пандемия коронавируса "затянется".
Ревизор.ру 10:00
Общество

Полиция начала штрафовать новосибирцев за нарушение самоизоляции

С сегодняшнего дня в Новосибирской области начнут проверять, как сибиряки соблюдают режим всеобщей самоизоляции, введенный из-за угрозы распространения коронавируса.
Новосибирское отделение КПРФ 16:59
Общество

В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
РИА Новости 13:51
Космос

Квазар IRAS F11119 + 3257 имеет высокоскоростную двухстороннюю струю

Астрономы провели интерферометрические наблюдения с очень длинной базой (VLBI) квазара IRAS F11119 + 3257 с использованием европейской сети VLBI (EVN).
AstroNews.ru 06 апреля в 17:35
Политика

Путин выступит с новым обращением по коронавирусу

Как уточнил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков, сегодня президент в режиме видеоконференции проведет совещание с руководителями российских регионов, посвященное борьбе с распространением коронавируса.
Аргументы и Факты 08:02
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Газета.Ru 20:31
Общество

Определен вероятный пик пандемии коронавируса

Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.
Lenta.ru 17:08
Происшествия

Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех

Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырех.
РБК 17:49
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Происшествия

Сахалинца осудят за вырубку больше тысячи кубометров деревьев

В результате уничтожено более тысячи кубометров деревьев. Сумма ущерба - больше 9 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд.
АСТВ 20:46
Кино

Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»

News.ru 08:42
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Peterburg2.ru 18:10
Футбол

«Ювентус» может обменять Бернардески на Доннарумму

Возможно, «старая синьора» предложит «красно-черным» нападающего Федерико Бернардески в обмен на голкипера, сообщает источник со ссылкой на Sport Mediaset.Контракт Доннаруммы с «Миланом» истекает в июне 2021 года.
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Спорт

Шахматист Карякин признался, о чем говорил наедине с Путиным

30-летний российский шахматист Сергей Карякин, являющийся доверенным лицом Владимира Путина, пока не решил, будет ли голосовать за новые поправки к Конституции.
Спорт день за днем вчера в 15:41
Общество

Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России

Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».
Lenta.ru 20:22
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,5 млн человек

Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 1,5 млн человек и, по последним данным статистического портала Worldometer, составляет 1 501 665 человек.
Известия 17:44
Музыка

Организаторы Евровидения предложили фанатам спеть на конкурсе

Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.
Профиль 10:56
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 09:15
Происшествия

Золотодобытчика в утонувшем бульдозере обнаружили на Колыме

Как сообщает MagadanMedia со ссылкой на областной СУ СКР, 8 апреля в водоеме рядом с поселком Дебин обнаружили утонувший бульдозер.
РЕН ТВ 20:00
Политика

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 14:33
Гаджеты

Твердотельные накопители SK Hynix серии PE8000 оснащены интерфейсом PCIe Gen4

iXBT.com вчера в 13:40
Политика

ЛНР и ДНР договорились с Киевом об обмене пленными

Луганская народная республика и украинская сторона договорились провести не позднее 17 апреля обмен удерживаемыми лицами по формуле "11 на 8". Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.
Вести.Ru 15:09
Происшествия

В Хабаровском крае скончалась первая пациентка с коронавирусом

РИА Новости вчера в 23:36
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Жозеп Боррель
Испанский политик
Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Номинирован на пост Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности; после победы на голосовании в Европарламенте начал работу в составе Комиссии фон дер Ляйен с 1 декабря 2019 года. С 1974 года Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов.
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