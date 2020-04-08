Коронавирус
КоммерсантъБелоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом
Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По данным Минздрава Белоруссии, в стране выявлено 1066 человек с коронавирусом, скончались 13 человек.
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Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Политика
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
Общество
Министерство просвещения: регионы будут готовы к любым сценариям реализации образовательного процесса
Министерство просвещения подготовило и направило в регионы рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер для обеспечения образовательного процесса в стране при любых сценариях развития эпидемиологической ситуации.
Экономика
«Эксперт РА» озвучило два прогноза развития страхового рынка
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" просчитало позитивный и негативный сценарии развития российского страхового рынка в 2020 году в контексте коронавируса, в худшем случае стоит ожидать отката объемов рынка до уровней пятилетней давности, считают эксперты.
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Гордона призналась, что устала от детей
Как позже признавалась Екатерина, отношения с Александром были лучшими в ее жизни, а причиной расставания стала ее глупость и неопытность, ведь Гордону нужна была хозяйственная жена, а 20-летняя Катя была не готова к семейному быту, а кроме того, не ладила с семьей супруга.
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы
Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
Кино
Каннский кинофестиваль не уходит в онлайн
Сегодня, 8 апреля, директор Международного Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил о планах не переводить смотр в онлайн-формат, если пандемия коронавируса "затянется".
Общество
Полиция начала штрафовать новосибирцев за нарушение самоизоляции
С сегодняшнего дня в Новосибирской области начнут проверять, как сибиряки соблюдают режим всеобщей самоизоляции, введенный из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ
Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
Космос
Квазар IRAS F11119 + 3257 имеет высокоскоростную двухстороннюю струю
Астрономы провели интерферометрические наблюдения с очень длинной базой (VLBI) квазара IRAS F11119 + 3257 с использованием европейской сети VLBI (EVN).
Политика
Путин выступит с новым обращением по коронавирусу
Как уточнил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков, сегодня президент в режиме видеоконференции проведет совещание с руководителями российских регионов, посвященное борьбе с распространением коронавируса.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Общество
Определен вероятный пик пандемии коронавируса
Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.
Происшествия
Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех
Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырех.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Происшествия
Сахалинца осудят за вырубку больше тысячи кубометров деревьев
В результате уничтожено более тысячи кубометров деревьев. Сумма ущерба - больше 9 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд.
Кино
Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»
Шоу-бизнес
В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Футбол
«Ювентус» может обменять Бернардески на Доннарумму
Возможно, «старая синьора» предложит «красно-черным» нападающего Федерико Бернардески в обмен на голкипера, сообщает источник со ссылкой на Sport Mediaset.Контракт Доннаруммы с «Миланом» истекает в июне 2021 года.
Спорт
Шахматист Карякин признался, о чем говорил наедине с Путиным
30-летний российский шахматист Сергей Карякин, являющийся доверенным лицом Владимира Путина, пока не решил, будет ли голосовать за новые поправки к Конституции.
Общество
Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России
Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,5 млн человек
Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 1,5 млн человек и, по последним данным статистического портала Worldometer, составляет 1 501 665 человек.
Музыка
Организаторы Евровидения предложили фанатам спеть на конкурсе
Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Происшествия
Золотодобытчика в утонувшем бульдозере обнаружили на Колыме
Как сообщает MagadanMedia со ссылкой на областной СУ СКР, 8 апреля в водоеме рядом с поселком Дебин обнаружили утонувший бульдозер.
Политика
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Гаджеты
Твердотельные накопители SK Hynix серии PE8000 оснащены интерфейсом PCIe Gen4
Политика
ЛНР и ДНР договорились с Киевом об обмене пленными
Луганская народная республика и украинская сторона договорились провести не позднее 17 апреля обмен удерживаемыми лицами по формуле "11 на 8". Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.
Происшествия