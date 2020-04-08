Коронавирус
КоммерсантъБелоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом
Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По данным Минздрава Белоруссии, в стране выявлено 1066 человек с коронавирусом, скончались 13 человек.
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Футбол
Эрнан Креспо: «Если для вас величие заключается в победе на чемпионате мира, то футбол должен Месси»
Месси много сделал для футбола на мировом уровне. То, что он не выиграл чемпионат мира, не меняет его величия.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото
Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Технологии
Sony представила новый геймпад для PlayStation 5
Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Экономика
«Эксперт РА» озвучило два прогноза развития страхового рынка
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" просчитало позитивный и негативный сценарии развития российского страхового рынка в 2020 году в контексте коронавируса, в худшем случае стоит ожидать отката объемов рынка до уровней пятилетней давности, считают эксперты.
Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Гаджеты
В Сети появился список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12
В Сети появился список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12.
Кино
Вышел трейлер фильма Extraction с Крисом Хемсвортом
Общество
Рекордное число итальянцев выздоровели от коронавируса за сутки
Более двух тысяч человек за сутки объявлены выздоровевшими от коронавируса в Италии, что стало высоким показателем за все время эпидемии, заявил глава Службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей
Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
Общество
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт с россиянами
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт компании Аэрофлот с россиянами, которые решили вернуться на родину, сообщает РБК.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Политика
Власти Украины изменили условия карантина
Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
Здоровье
Число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 1,5 млн человек
Число заразившихся коронавирусом нового типа во всем мире превысило отметку в 1,5 млн человек.
Происшествия
В Петербурге возбудили дело за фейк о коронавирусе в соцсети
В Санкт-Петербурге полиция возбудила дело об административном правонарушении по статье о злоупотреблении свободой массовой информации по факту публикации в соцсети «ВКонтакте» сообщения о якобы заболевших коронавирусом в Институте ФСБ.
Энергетика
В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти
Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
Армия и оружие
США развернули системы ЗРК Patriot в Ираке
США после ракетных атак в со стороны Ирана развернули в Айн-аль-Асаде и на американской базе в Ираке свои системы противоракетной обороны Patriot, которые уже показали полную неэффективность при отражении воздушного нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Культура
На «Афише» пройдет трансляция моноспектакля «Сонм» «Мастерской Дмитрия Брусникина»
На «Афише» 9 апреля, в 12.00, пройдет премьера трансляции моноспектакля «Сонм» «Мастерской Дмитрия Брусникина».
Политика
Вирусолог дал ответ Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин в целях предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей.
Политика
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Политика
США пересматривают объемы финансирования ВОЗ
США пересматривают объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил госсекретарь Соединенные Штатов Майк Помпео в ходе брифинга рабочей группы Белого дома по ситуации с коронавирусом нового типа.
Политика
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
Здоровье
Российские эксперты пришли к выводу: коронавирус будет жить с нами! (dikGAZETE, Турция) (dikGAZETE)
В советское время в магазинах продукты питания при продаже покупателю обязательно заворачивали в оберточную бумагу.
Общество
В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России
В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина
Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.