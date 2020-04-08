Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъБелоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По данным Минздрава Белоруссии, в стране выявлено 1066 человек с коронавирусом, скончались 13 человек.
Читать в источнике
Комментировать195

Подробнее о событии

Евросоюз может выделить Белоруссии около €60 млн на борьбу с коронавирусом

News.ru12:41

Боррель пообещал Гутерришу, что ЕС будет играть ведущую роль в борьбе с пандемией

ТАСС16:43

Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru15:04

Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом

Коммерсантъ13:01

Белоруссия рассчитывает на помощь ЕС в борьбе с коронавирусом

РЕН ТВ16:11

Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в борьбе с коронавирусом

РИА Новости11:51

Белоруссия попросила ЕС помочь в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru11:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 19:26, Ашберн
Футбол

Эрнан Креспо: «Если для вас величие заключается в победе на чемпионате мира, то футбол должен Месси»

Месси много сделал для футбола на мировом уровне. То, что он не выиграл чемпионат мира, не меняет его величия.
Матч ТВ 17:29
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото

Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Pravda.Ru 16:12
Технологии

Sony представила новый геймпад для PlayStation 5

Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Astera 04:05
Экономика

«Эксперт РА» озвучило два прогноза развития страхового рынка

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" просчитало позитивный и негативный сценарии развития российского страхового рынка в 2020 году в контексте коронавируса, в худшем случае стоит ожидать отката объемов рынка до уровней пятилетней давности, считают эксперты.
РИА Новости 18:10
Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 09:01
Гаджеты

В Сети появился список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12

В Сети появился список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12.
Актуальные Новости 16:03
Кино

Вышел трейлер фильма Extraction с Крисом Хемсвортом

Piter.tv вчера в 08:40
Общество

Рекордное число итальянцев выздоровели от коронавируса за сутки

Более двух тысяч человек за сутки объявлены выздоровевшими от коронавируса в Италии, что стало высоким показателем за все время эпидемии, заявил глава Службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:13
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 09:15
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM 13:35
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей

Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
РБК 10:24
Общество

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт с россиянами

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт компании Аэрофлот с россиянами, которые решили вернуться на родину, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ 05:41
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
RT на русском 09:11
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости 05:48
Политика

Власти Украины изменили условия карантина

Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
ИА Красная Весна 16:48
Здоровье

Число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 1,5 млн человек

Число заразившихся коронавирусом нового типа во всем мире превысило отметку в 1,5 млн человек.
РБК 17:21
Происшествия

В Петербурге возбудили дело за фейк о коронавирусе в соцсети

В Санкт-Петербурге полиция возбудила дело об административном правонарушении по статье о злоупотреблении свободой массовой информации по факту публикации в соцсети «ВКонтакте» сообщения о якобы заболевших коронавирусом в Институте ФСБ.
Известия 11:10
Энергетика

В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
REGNUM 13:42
Армия и оружие

США развернули системы ЗРК Patriot в Ираке

США после ракетных атак в со стороны Ирана развернули в Айн-аль-Асаде и на американской базе в Ираке свои системы противоракетной обороны Patriot, которые уже показали полную неэффективность при отражении воздушного нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Новостной фронт 10:24
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Общество

Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Газета.Ru 12:41
Культура

На «Афише» пройдет трансляция моноспектакля «Сонм» «Мастерской Дмитрия Брусникина»

На «Афише» 9 апреля, в 12.00, пройдет премьера трансляции моноспектакля «Сонм» «Мастерской Дмитрия Брусникина».
Афиша Daily вчера в 10:12
Политика

Вирусолог дал ответ Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин в целях предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей.
News.ru 01:21
Политика

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 14:33
Политика

США пересматривают объемы финансирования ВОЗ

США пересматривают объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил госсекретарь Соединенные Штатов Майк Помпео в ходе брифинга рабочей группы Белого дома по ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 18:40
Политика

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
РИА Новости 16:34
Здоровье

Российские эксперты пришли к выводу: коронавирус будет жить с нами! (dikGAZETE, Турция) (dikGAZETE)

В советское время в магазинах продукты питания при продаже покупателю обязательно заворачивали в оберточную бумагу.
ИноСМИ 19:00
Общество

В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России

В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели.
РИА Новости 16:21
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина

Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 14:43
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жозеп Боррель
Испанский политик
Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Номинирован на пост Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности; после победы на голосовании в Европарламенте начал работу в составе Комиссии фон дер Ляйен с 1 декабря 2019 года. С 1974 года Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное