В Киеве заявили об испуге Германии и Франции от военной мощи Украины

Эксперт выразил мнение, что Германия и Франция беспокоятся, что если Киев станет членом Североатлантического альянса и ЕС, то Украина, Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, "будет доминирующей" над Западной Европой.