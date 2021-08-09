В прошлом году Белоруссия обратилась в Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой о предоставлении $940 млн в рамках инструментов быстрого финансирования для борьбы с пандемией, напоминает агентство.
Белоруссия просит Россию предоставить новый кредит через Евразийский банк развития вместо не поступившего в Минск кредита Международного валютного фонда (МВФ) на борьбу с пандемией коронавируса, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Эксперт выразил мнение, что Германия и Франция беспокоятся, что если Киев станет членом Североатлантического альянса и ЕС, то Украина, Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, "будет доминирующей" над Западной Европой.
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавших в результате ЧС.