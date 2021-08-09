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Белоруссия попросила Россию предоставить кредит почти на $1 млрд через ЕАБР

Власти Белоруссии попросили у МВФ финансовую поддержку примерно на $900 млн в марте прошлого года.
Ведомости
В прошлом году Белоруссия обратилась в Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой о предоставлении $940 млн в рамках инструментов быстрого финансирования для борьбы с пандемией, напоминает агентство.
Forbes
Еще $500 миллионов Белоруссия получила от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), которым управляет ЕАБР.
Finam.Ru
Позже министр финансов Антон Силуанов уточнил, что Россия одолжит Минску $1 млрд, еще $500 млн Белоруссия получит от антикризисного фонда Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Forbes

С чего всё началось

Белоруссия просит РФ предоставить новый кредит через ЕАБР взамен кредита МВФ

Белоруссия просит Россию предоставить новый кредит через Евразийский банк развития вместо не поступившего в Минск кредита Международного валютного фонда (МВФ) на борьбу с пандемией коронавируса, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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