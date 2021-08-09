В прошлом году Белоруссия обратилась в Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой о предоставлении $940 млн в рамках инструментов быстрого финансирования для борьбы с пандемией, напоминает агентство.
Белоруссия просит Россию предоставить новый кредит через Евразийский банк развития вместо не поступившего в Минск кредита Международного валютного фонда (МВФ) на борьбу с пандемией коронавируса, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В ходе уголовного дела бывших замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева было арестовано их недвижимое имущество, в том числе четырехэтажный особняк на берегу озера Комо в Италии за 4 млн евро, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников процесса.