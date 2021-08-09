В деле против экс-сотрудников ФСБ обнаружили особняк в Италии за 4 млн евро

В ходе уголовного дела бывших замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева было арестовано их недвижимое имущество, в том числе четырехэтажный особняк на берегу озера Комо в Италии за 4 млн евро, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников процесса.