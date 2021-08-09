Белоруссия просит Россию предоставить новый кредит через Евразийский банк развития вместо не поступившего в Минск кредита Международного валютного фонда (МВФ) на борьбу с пандемией коронавируса, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В прошлом году Белоруссия обратилась в Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой о предоставлении $940 млн в рамках инструментов быстрого финансирования для борьбы с пандемией, напоминает агентство.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские Вооруженные силы будут размещены в республике в случае угрозы развязывания новой мировой войны, при этом в настоящее время в создании в стране российских баз нет необходимости.
У Шахтера есть преимущество в один мяч – 2:1. Шахтер проходит дальше в квалификации Лиги чемпионов Шахтер стремится хотя бы повторить прошлогодний путь в Лиге чемпионов, когда они обыграли мадридский Реал и дома, и на выезде.
В Минцифры заявили, что требование по использованию отечественных мессенджеров, почтовых сервисов и сервисов видео-конференц-связи (ВКС) будет распространяться только на рабочие коммуникации чиновников и сотрудников бюджетных организаций.