Шахтер пройдет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

У Шахтера есть преимущество в один мяч – 2:1. Шахтер проходит дальше в квалификации Лиги чемпионов Шахтер стремится хотя бы повторить прошлогодний путь в Лиге чемпионов, когда они обыграли мадридский Реал и дома, и на выезде.