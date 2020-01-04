Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

с чего всё началось

Белоруссия просит снизить контрактную цену на российскую нефть. Такова причина отсутствия заключенного контракта на ее поставку на белорусские НПЗ, передает РИА Новости.

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