Энергетика
Москва 24Белоруссия попросила Россию снизить цену на нефть
Белоруссия просит снизить контрактную цену на российскую нефть. Такова причина отсутствия заключенного контракта на ее поставку на белорусские НПЗ, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.РИА Новостивчера в 13:33
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Названа причина отсутствия договоренностей между Россией и Белоруссией по нефти
Lenta.ruвчера в 14:35
Источник объяснил отсутствие контракта на поставку нефти между РФ и Белоруссией
Известиявчера в 13:26
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