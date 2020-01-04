Энергетика

Москва 24Москва 24Белоруссия попросила Россию снизить цену на нефть

Белоруссия просит снизить контрактную цену на российскую нефть. Такова причина отсутствия заключенного контракта на ее поставку на белорусские НПЗ, передает РИА Новости.
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Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
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