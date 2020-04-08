Коронавирус

Discover24Discover24Белоруссия попросила помощи у ЕС в борьбе с коронавирусом

Власти Белоруссии обратились к Европейскому союзу с просьбой о помощи из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель дипломатии ЕС Жозел Боррель.
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Боррель пообещал Гутерришу, что ЕС будет играть ведущую роль в борьбе с пандемией

ТАССвчера в 16:43

Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в борьбе с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 15:04

Белоруссия попросила ЕС помочь в борьбе с коронавирусом

Газета.Ruвчера в 11:46

Евросоюз может выделить Белоруссии около €60 млн на борьбу с коронавирусом

News.ruвчера в 12:41

Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в связи с угрозой коронавируса

REGNUMвчера в 12:32

Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в борьбе с коронавирусом

РИА Новостивчера в 11:51

Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 13:01
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Наука

Ученые из стартапа 23andMe начали исследование заболевания COVID-19

Благодаря своему исследованию, 23andMe сможет найти генетические варианты, которые более подвержены заболеванию, а также типы генов, которые склонны к тяжелому протеканию COVID-19.
Хайтек вчера в 08:37
Происшествия

Защита бывшего главы СК Москвы Дрыманова нашла ошибку в приговоре

Интерфакс вчера в 08:13
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона

Число людей, инфицированных коронавирусом, в мире превысило 1,5 млн.
Ведомости вчера в 17:49
Здоровье

Российские врачи провели осмотр более 170 пациентов в Сербии

Российские врачи осмотрели более 170 пациентов в больницах Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.
RT на русском 00:52
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Шоу-бизнес

Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин

РИА Новости вчера в 14:14
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости вчера в 12:21
Происшествия

Четыре человека погибли на пожаре в московском доме престарелых

Вести.Ru вчера в 21:57
Политика

На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны.
РБК 00:52
Энергетика

Переговоры участников расширенного состава ОПЕК по сокращению добычи нефти состоятся сегодня

В марте цены на нефть обвалились после провала переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи из-за падения спроса на фоне коронавируса.
Эхо Москвы 01:01
Общество

В Италии достигнут самый высокий показатель по выздоровевшим за сутки

Общее количество выздоровевших выросло до 26 491 человек, за сутки выздоровели 2099 пациентов, что стало самым высоким показателем по выздоровевшим за время эпидемии.
REGNUM вчера в 13:04
Общество

Сбербанк переводит свои отделения в обычный режим работы

Сбербанк переводит до 100% своих отделений в обычный режим работы. Они начнут работать в стандартном режиме с четверга, 9 апреля.
Мойка78 вчера в 12:37
Авто

Роспатент раскрыл названия новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Автоновости дня 07 апреля в 04:55
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото

Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Pravda.Ru вчера в 16:12
Происшествия

Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Известия 07 апреля в 02:34
Общество

Путин подписал указ о выделении поддержки семьям с детьми

Подчеркивается, что выплата этих средств не будет учитываться как доход семьи при начислении прочих мер социальной поддержки.
Хакасия-Информ 07 апреля в 23:52
Экономика

Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ

Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.
Компания 07 апреля в 14:33
Здоровье

Число жертв COVID-19 в мире превысило 85 тыс. человек

Балтимор, США, 8 апреля 2020, 21:32 — REGNUM Число погибших от коронавирусной инфекции в мире превысило 85 тыс. человек, 8 апреля сообщает Университет Джонса Хопкинса.
REGNUM вчера в 14:32
Экономика

Bloomberg подсчитало убытки мировой экономики от коронавируса

Эксперты считают, что ущерб от коронавируса для мировой экономики превысит $5 трлн в течение двух лет.
BFM.ru 01:26
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 07 апреля в 03:20
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Здоровье

Губернатор Алтайского края запретил плановую госпитализацию больных

Согласно внесенным поправкам, в Алтайском крае временно запрещена плановая госпитализация пациентов в медицинские учреждения стационарного типа.
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Экономика

Курский губернатор предложил Путину ограничить межрегиональные автобусы

Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил президенту Владимиру Путину на время пандемии коронавируса ограничить движение автобусов, совершающих межрегиональные рейсы.
РБК вчера в 17:20
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Кино

Вышел трейлер фильма Extraction с Крисом Хемсвортом

Piter.tv 07 апреля в 08:40
Общество

В МЧС дали рекомендации по профилактике COVID-19 при походе в магазин

В МЧС рассказали о простых правилах, которые помогут снизить риск заражения во время похода в магазин.
Известия вчера в 21:51
Авто

Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию

За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).
Российская газета вчера в 07:06
Технологии

Эксклюзивная видеокарта в стиле Cyberpunk 2077 появилась в продаже

The GEEK вчера в 09:54
Общество

В Омск прилетели 320 потенциальных носителей коронавируса

Как сообщили в оперштабе, 320 пассажиров были проверены и отпущены – ни у кого не было признаков ОРВИ.
Om1.ru вчера в 23:20
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Жозеп Боррель
Испанский политик
Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Номинирован на пост Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности; после победы на голосовании в Европарламенте начал работу в составе Комиссии фон дер Ляйен с 1 декабря 2019 года. С 1974 года Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов.
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