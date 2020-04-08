Коронавирус
Discover24Белоруссия попросила помощи у ЕС в борьбе с коронавирусом
Власти Белоруссии обратились к Европейскому союзу с просьбой о помощи из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель дипломатии ЕС Жозел Боррель.
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Наука
Ученые из стартапа 23andMe начали исследование заболевания COVID-19
Благодаря своему исследованию, 23andMe сможет найти генетические варианты, которые более подвержены заболеванию, а также типы генов, которые склонны к тяжелому протеканию COVID-19.
Происшествия
Защита бывшего главы СК Москвы Дрыманова нашла ошибку в приговоре
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона
Число людей, инфицированных коронавирусом, в мире превысило 1,5 млн.
Здоровье
Российские врачи провели осмотр более 170 пациентов в Сербии
Российские врачи осмотрели более 170 пациентов в больницах Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Шоу-бизнес
Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Общество
«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области
Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Происшествия
Четыре человека погибли на пожаре в московском доме престарелых
Политика
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны.
Энергетика
Переговоры участников расширенного состава ОПЕК по сокращению добычи нефти состоятся сегодня
В марте цены на нефть обвалились после провала переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи из-за падения спроса на фоне коронавируса.
Общество
В Италии достигнут самый высокий показатель по выздоровевшим за сутки
Общее количество выздоровевших выросло до 26 491 человек, за сутки выздоровели 2099 пациентов, что стало самым высоким показателем по выздоровевшим за время эпидемии.
Общество
Сбербанк переводит свои отделения в обычный режим работы
Сбербанк переводит до 100% своих отделений в обычный режим работы. Они начнут работать в стандартном режиме с четверга, 9 апреля.
Авто
Роспатент раскрыл названия новых моделей АвтоВАЗа
Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото
Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Общество
Путин подписал указ о выделении поддержки семьям с детьми
Подчеркивается, что выплата этих средств не будет учитываться как доход семьи при начислении прочих мер социальной поддержки.
Экономика
Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ
Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.
Здоровье
Число жертв COVID-19 в мире превысило 85 тыс. человек
Балтимор, США, 8 апреля 2020, 21:32 — REGNUM Число погибших от коронавирусной инфекции в мире превысило 85 тыс. человек, 8 апреля сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Экономика
Bloomberg подсчитало убытки мировой экономики от коронавируса
Эксперты считают, что ущерб от коронавируса для мировой экономики превысит $5 трлн в течение двух лет.
Единоборства
Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Здоровье
Губернатор Алтайского края запретил плановую госпитализацию больных
Согласно внесенным поправкам, в Алтайском крае временно запрещена плановая госпитализация пациентов в медицинские учреждения стационарного типа.
Экономика
Курский губернатор предложил Путину ограничить межрегиональные автобусы
Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил президенту Владимиру Путину на время пандемии коронавируса ограничить движение автобусов, совершающих межрегиональные рейсы.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Кино
Вышел трейлер фильма Extraction с Крисом Хемсвортом
Общество
В МЧС дали рекомендации по профилактике COVID-19 при походе в магазин
В МЧС рассказали о простых правилах, которые помогут снизить риск заражения во время похода в магазин.
Авто
Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию
За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).
Технологии
Эксклюзивная видеокарта в стиле Cyberpunk 2077 появилась в продаже
Общество
В Омск прилетели 320 потенциальных носителей коронавируса
Как сообщили в оперштабе, 320 пассажиров были проверены и отпущены – ни у кого не было признаков ОРВИ.