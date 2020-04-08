Власти Белоруссии обратились к Европейскому союзу с просьбой о помощи из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель дипломатии ЕС Жозел Боррель.

Белоруссия попросила помощи у ЕС в борьбе с коронавирусом

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