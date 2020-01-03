Энергетика

Мой БрянскМой Брянск«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

Контракт на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии не был заключен, так как в республике просят снизить контрактную цену, сообщает РИА «Новости» по данным источника в отрасли. Отмечается, что стоимость поставок на этом направлении рассчитывается как рыночная цена плюс 10 долларов.
Читать в источнике
Комментировать482
с чего всё началось

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
РИА Новостивчера в 13:33

Подробнее о событии

Источник: Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10

RT на русскомвчера в 14:39

Белоруссия попросила снизить контрактную цену на нефть на $10

Московский Комсомолецвчера в 13:23

«РИА Новости»: Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10

Коммерсантъвчера в 14:15

«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

РБКвчера в 14:12

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

РИА Новостивчера в 13:33

Источник объяснил отсутствие контракта на поставку нефти между РФ и Белоруссией

Известиявчера в 13:26

Названа причина отсутствия договоренностей между Россией и Белоруссией по нефти

Lenta.ruвчера в 14:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:05, Ашберн
Политика

В США у стен Белого дома прошла демонстрация против войны с Ираном

REGNUM 15:11
Армия и оружие

СМИ сообщили о взрывах в столице Ирака

В столице Ирака Багдаде прогремели два взрыва. Об этом в субботу, 4 января, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Известия 12:20
Политика

«Московская дрянь» едет в Киев: Порохоботы в истерике

Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину.
Rusvesna.su 10:21
Хоккей

Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Газета.Ru 15:40
Общество

Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России

Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.
Lenta.ru 10:34
Политика

Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»

Зариф отметил, что Помпео говорил, что "люди танцуют в городах Ирака" после данных об убийстве генерала КСИР Касима Сулеймани 3 января.
Газета.Ru 13:57
Общество

Правительство утвердило план адаптации к изменению климата

Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
РИА Новости 05:03
Спорт

Россия заплатит WADA почти миллион долларов

С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
BFM.ru 09:51
Армия и оружие

Удар нанесен по базе проиранских формирований в сирийском Абу-Кемале

Удар нанесен по базе проиранских формирований «Хашд аш-Шааби» в сирийском Абу-Кемале на границе с Ираком, сообщает канал в Twitter (@op_shield).
Политика Сегодня 15:21
Происшествия

При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

Вести.Ru вчера в 14:41
Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Российская газета 07:29
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Lenta.ru 10:34
Шоу-бизнес

Петросян подарил Брухуновой квартиру за 200 миллионов рублей

Вечерняя Москва 13:07
Футбол

«Монако» обыграл «Реймс» в первом матче под руководством Морено

«Монако» переиграл «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. В середине второго тайма Бальде Кейта точным ударом вывел свою команду вперед.
Sportbox.RU 10:55
Шоу-бизнес

Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес

Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
Газета Кемерова 07:19
Экономика

Центробанк начал брать плату за использование Системы быстрых платежей

Комиссия, которую Центробанк начал c 1 января взимать как с банка-отправителя, так и с банка-получателя за использование Системы быстрых платежей составляет в зависимости от суммы операции от 5 копеек до 3 рублей.
BFM.ru 01 января в 18:59
Культура

Омский хор записал кавер-версию песни из «Ведьмака»

Русский народный хор из города Омска записал кавер-версию песни, которая используется в качестве темы в нашумевшем сериале «Ведьмак».
Дни24 вчера в 12:30
Спорт

Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»

RT на русском 08:27
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Lenta.ru 08:39
Авто

Lexus планирует обновить модельный ряд

Еще один кроссовер, Lexus GX, производится компанией с 2010 года. Здесь также наметилось отставание от своих конкурентов в сегменте.
Car.ru 02 января в 13:38
Хоккей

Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ

Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Газета.Ru 12:48
Армия и оружие

Пентагон потратит $2 млрд на обслуживание F-35

Компании Lockheed Martin выдан контракт стоимостью 1,926 млрд долларов на техобслуживание и логистическую поддержку истребителей.
RuNews24.ru 02 января в 00:08
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru вчера в 16:10
Музыка

Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

RT на русском 01 января в 16:20
Здоровье

Нездоровый оптимизм здравоохранения

Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
The Moscow Post вчера в 04:09
Экономика

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
РИА Новости 03:07
Игры

Grand Theft Auto V появилась в библиотеке Xbox Game Pass

Несмотря на огромные продажи Grand Theft Auto V, которые ежегодно будто бы только наращивают темпы, Rockstar добавила свой гиперуспешный боевик в библиотеку Xbox Game Pass для Xbox One.
Игромания.ру 06:18
Наука

Определен напиток, снижающий кровяное давление

Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.
Ferra 05:42
Общество

Дуров даст показания в Дубае о судьбе полученных в ходе ICO $1,7 млрд

Коммерсантъ 12:54
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное