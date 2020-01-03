Энергетика
Мой Брянск«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
Контракт на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии не был заключен, так как в республике просят снизить контрактную цену, сообщает РИА «Новости» по данным источника в отрасли. Отмечается, что стоимость поставок на этом направлении рассчитывается как рыночная цена плюс 10 долларов.
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с чего всё началось
Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.РИА Новостивчера в 13:33
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Названа причина отсутствия договоренностей между Россией и Белоруссией по нефти
Lenta.ruвчера в 14:35
Источник объяснил отсутствие контракта на поставку нефти между РФ и Белоруссией
Известиявчера в 13:26
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