Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБелоруссия попросила снизить контрактную цену на нефть на $10

Источник в отрасли сообщил, что Белоруссия на переговорах с Россией по поставкам нефти попросила убрать из контрактной цены премию в 10 долларов США на тонну. Российские грузоотправители хотели бы эту премию сохранить, но белорусская сторона настаивает на снижении.
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с чего всё началось

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
РИА Новостивчера в 13:33

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Стало известно, почему поставки нефти в Белоруссию из РФ прекращены

REGNUM00:36

«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

РБКвчера в 14:12

Названа причина отсутствия договоренностей между Россией и Белоруссией по нефти

Lenta.ruвчера в 14:35

«РИА Новости»: Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10

Коммерсантъвчера в 14:15

Источник: Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10

RT на русскомвчера в 14:39

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

РИА Новостивчера в 13:33

Источник объяснил отсутствие контракта на поставку нефти между РФ и Белоруссией

Известиявчера в 13:26
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Армия и оружие

Ветеран РВСН рассказал, как работает «ядерная кнопка»

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член президиума "Офицеров России" Юрий Чмутин рассказал газете "Московский комсомолец", как устроена "ядерная кнопка" и возможен ли случайный пуск ракет.
РИА Новости 07:13
Хоккей

Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ со Швецией

Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Швеции.
RT на русском 07:50
Гаджеты

OnePlus сделает основную камеру будущего флагмана «невидимой»

OnePlus уже в ближайшее время покажет свое новое устройство.
Ferra вчера в 08:45
Политика

Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани

"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.
РИА Новости 07:22
Политика

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Известия 05:50
Энергетика

Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
Коммерсантъ 07:40
Политика

Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.
RT на русском 07:44
Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Lenta.ru 07:07
Спорт

Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Lenta.ru 07:17
Политика

Минюст США опубликовал очередные документы ФБР по «российскому делу»

BuzzFeed обращает внимание, что Минюст представил документ в отредактированном виде.
Эхо Москвы вчера в 17:09
Общество

Росстандарт опубликовал список заправок с фальсифицированным топливом

Росстандарт составил список российских автозаправок, которые продают некачественное топливо. В перечне нарушителей оказалось 157 АЗС.
Известия вчера в 06:49
Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ 00:21
Армия и оружие

Медведев подписал распоряжение о привлечении военных к запускам OneWeb

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, который разрешает привлекать военнослужащих для запусков с космодромов космических аппаратов OneWeb.
Ореанда-Новости 07:57
Политика

Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями

Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Ридус 06:50
Хоккей

Казахстан обыграл Германию во 2-й игре за место в высшем дивизионе МЧМ

Сборная Казахстана обыграла команду Германии во втором матче серии за сохранение прописки в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира по хоккею.
РИА Новости 07:42
Происшествия

При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

Восемь детей получили ожоги во время пожара в клубе под Тернополем.
Вести.Ru вчера в 14:41
Армия и оружие

В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях

Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Lenta.ru 07:32
Космос

Ученые приоткрыли тайну кратеров на темной стороне Луны

Новые работы астрономов приоткрывают завесу тайны кратеров, расположенных на темной стороне спутника Земли.
OAnews 07:09
Спорт

Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады-2023

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.
Вести.Ru 04:46
Армия и оружие

НАТО приостановила миссию в Ираке

Североатлантический альянс приостановил миссию в Ираке по подготовке кадров для иракской армии.
РЕН ТВ 06:35
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Московский Комсомолец вчера в 14:26
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Газета.Ru вчера в 20:58
Происшествия

Пассажиры севшего в Перми из-за неполадок лайнера вылетели в Петербург

РИА Новости 07:49
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости вчера в 16:26
Хоккей

Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль»

Российский хоккеист Илья Ковальчук подписал соглашение с клубом «Монреаль», сообщает пресс-служба.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Политика

Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

Российская газета 05:32
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ 02 января в 05:12
Киберспорт

Fortnite стала самой прибыльной видеоигрой 2019 года

REGNUM вчера в 01:42
Футбол

Бенито перешел в киевское «Динамо»

Как сообщает Sport24.ru, 21-летний полузащитник перешел в киевское Динамо.
Советский спорт вчера в 08:25
Культура

Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»

Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
Интермонитор.ру вчера в 19:59
Как работают Яндекс.Новости?
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