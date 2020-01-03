Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

с чего всё началось

Источник в отрасли сообщил, что Белоруссия на переговорах с Россией по поставкам нефти попросила убрать из контрактной цены премию в 10 долларов США на тонну. Российские грузоотправители хотели бы эту премию сохранить, но белорусская сторона настаивает на снижении.

Белоруссия попросила снизить контрактную цену на нефть на $10

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