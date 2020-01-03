Энергетика
Московский КомсомолецБелоруссия попросила снизить контрактную цену на нефть на $10
Источник в отрасли сообщил, что Белоруссия на переговорах с Россией по поставкам нефти попросила убрать из контрактной цены премию в 10 долларов США на тонну. Российские грузоотправители хотели бы эту премию сохранить, но белорусская сторона настаивает на снижении.
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с чего всё началось
Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.РИА Новостивчера в 13:33
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Названа причина отсутствия договоренностей между Россией и Белоруссией по нефти
Lenta.ruвчера в 14:35
Источник объяснил отсутствие контракта на поставку нефти между РФ и Белоруссией
Известиявчера в 13:26
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Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, который разрешает привлекать военнослужащих для запусков с космодромов космических аппаратов OneWeb.
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Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями
Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
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Казахстан обыграл Германию во 2-й игре за место в высшем дивизионе МЧМ
Сборная Казахстана обыграла команду Германии во втором матче серии за сохранение прописки в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира по хоккею.
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При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей
Восемь детей получили ожоги во время пожара в клубе под Тернополем.
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Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой
"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
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Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
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Хоккей
Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль»
Российский хоккеист Илья Ковальчук подписал соглашение с клубом «Монреаль», сообщает пресс-служба.
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Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
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Fortnite стала самой прибыльной видеоигрой 2019 года
Футбол
Бенито перешел в киевское «Динамо»
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Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»
Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.