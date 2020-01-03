Энергетика
Московский КомсомолецБелоруссия попросила снизить контрактную цену на нефть на $10
Источник в отрасли сообщил, что Белоруссия на переговорах с Россией по поставкам нефти попросила убрать из контрактной цены премию в 10 долларов США на тонну. Российские грузоотправители хотели бы эту премию сохранить, но белорусская сторона настаивает на снижении.
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с чего всё началось
Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.РИА Новости03 января в 13:33
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Источник объяснил отсутствие контракта на поставку нефти между РФ и Белоруссией
Известия03 января в 13:26
Названа причина отсутствия договоренностей между Россией и Белоруссией по нефти
Lenta.ru03 января в 14:35
«РИА Новости»: Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10
Коммерсантъ03 января в 14:15
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