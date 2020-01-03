Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБелоруссия попросила снизить контрактную цену на нефть на $10

Источник в отрасли сообщил, что Белоруссия на переговорах с Россией по поставкам нефти попросила убрать из контрактной цены премию в 10 долларов США на тонну. Российские грузоотправители хотели бы эту премию сохранить, но белорусская сторона настаивает на снижении.
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с чего всё началось

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
РИА Новости03 января в 13:33

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Источник объяснил отсутствие контракта на поставку нефти между РФ и Белоруссией

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Источник: Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10

RT на русском03 января в 14:39

Названа причина отсутствия договоренностей между Россией и Белоруссией по нефти

Lenta.ru03 января в 14:35

«РИА Новости»: Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10

Коммерсантъ03 января в 14:15

«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

РБК03 января в 14:12

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

РИА Новости03 января в 13:33

Стало известно, почему поставки нефти в Белоруссию из РФ прекращены

REGNUMвчера в 00:36
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