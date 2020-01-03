Энергетика
Московский КомсомолецБелоруссия попросила снизить контрактную цену на нефть на $10
Источник в отрасли сообщил, что Белоруссия на переговорах с Россией по поставкам нефти попросила убрать из контрактной цены премию в 10 долларов США на тонну. Российские грузоотправители хотели бы эту премию сохранить, но белорусская сторона настаивает на снижении.
Читать в источнике
Оценить513
с чего всё началось
Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.РИА Новости03 января в 13:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Названа причина отсутствия договоренностей между Россией и Белоруссией по нефти
Lenta.ru03 января в 14:35
«РИА Новости»: Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10
Коммерсантъ03 января в 14:15
Источник объяснил отсутствие контракта на поставку нефти между РФ и Белоруссией
Известия03 января в 13:26
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:31, Ашберн
Гаджеты
Huami показала суперзащищенные умные часы Amazfit T-Rex
Политика
Трамп пригрозил Ирану ответным ударом в случае атаки по США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США быстро проведут ответную атаку по Ирану в случае, если будет нанесен удар по любому американскому гражданину или объекту.
Происшествия
В Крыму задержали полицейского, подозреваемого в наезде на пешеходов
Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела участковых, который подозревается в наезде 4 января на пешеходном переходе на троих людей, один из которых позднее от полученных травм скончался в больнице.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Здоровье
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Происшествия
Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
Кино
Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус»
Наука
Из кожного скелета плавников могли сформироваться конечности животных
Ученые высказали предположение, что конечности могли произойти из кожного скелета плавников.
Авто
Hyundai и Kia в 2020 году электрифицируют Tucson, Santa Fe, Sorento
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Футбол
Денис Гармаш перешел из киевского «Динамо» в турецкий «Ризеспор»
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Трактор», уступая 0:3 в матче КХЛ
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Политика
Помпео прокомментировал выборы спикера парламента Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что только переходное правительство может положить конец кризису в Венесуэле, организовав новые президентские выборы.
Политика
США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск
Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
Космос
Airstream Astrovan II: специальный автобус для астронавтов
Новый Airstream Astrovan II будет доставлять астронавтов к космическому Boeing CST-100 Starliner.
Религия
Стало известно расписание праздничных богослужений в храмах Волгограда
В храме похвалы Пресвятой Богородицы в 21.00 6 января стартует исповедь, которая в 23 часа перейдет в ночное Рождественское богослужение.
Политика
Помпео не исключил возможности убийства других лидеров Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности убийства других руководителей Ирана, об этом 5 января сообщает CBS.
Общество
Ограничение Россельхознадзора на поставки цитрусовых из Китая вступает в силу
Россельхознадзор с 6 января 2020 года вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая из-за обнаружения в этой продукции карантинных вредных организмов.
Общество
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Культура
Первый канал покажет шоу «Спящая красавица» с Загитовой и Навкой
Сложнейшие акробатические номера — сальто и вращения на тросах на высоте нескольких десятков метров, — проекции на льду, яркое фаер-шоу, потрясающие декорации-трансформеры — и есть даже настоящая молния в качестве спецэффекта.
Энергетика
Оператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите
Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января.
Происшествия
Туристов из России заставили извиниться за секс на пляже Таиланда
Тайская полиция задержала в Паттайе двух приезжих из России - 19-летнюю Дарью Виноградову и 26-летнего Романа Григоренко - за то, что они занимались сексом на пляже.
Культура
Тракторный биатлон пройдет под Тамбовом
На экваторе зимы под Тамбовом состоится второй фестиваль «Лысогорские санки».
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.