Белоруссия попросила у России $1,6 млрд на выплату долгов
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Как стало известно ТАСС, Минск в 2020 году должен выплатить 3,6 миллиарда долларов по внешнему долгу. Из них два миллиарда уже погашено, 1,6 миллиарда власти республики надеются занять у российских банков. «Поэтому мы видим, что в полном объеме все эти платежи мы осуществим», - сказал Селиверстов.В источнике
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