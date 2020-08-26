Белоруссия попросила у России $1,6 млрд на выплату долгов

Как стало известно ТАСС, Минск в 2020 году должен выплатить 3,6 миллиарда долларов по внешнему долгу. Из них два миллиарда уже погашено, 1,6 миллиарда власти республики надеются занять у российских банков. «Поэтому мы видим, что в полном объеме все эти платежи мы осуществим», - сказал Селиверстов.