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Финансовая газета
Финансовая газета

Белоруссия попросила у России $1,6 млрд на выплату долгов

Как стало известно ТАСС, Минск в 2020 году должен выплатить 3,6 миллиарда долларов по внешнему долгу. Из них два миллиарда уже погашено, 1,6 миллиарда власти республики надеются занять у российских банков. «Поэтому мы видим, что в полном объеме все эти платежи мы осуществим», - сказал Селиверстов.В источнике
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ТАСС

Минфин РФ будет готов рассмотреть вопрос о рефинансировании кредитов Белоруссии

ТАССвчера в 06:35
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Готова ли Россия рефинансировать кредиты Беларуси. Ответ Кремля

URA.Ruвчера в 06:06
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Минск заявил о проработке рефинансирования госдолга с банками из России

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В Кремле оценили возможность рефинансирования госдолга Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 05:57
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Россия готова обсуждать с Белоруссией рефинансирование кредитов

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Кремль: Россия готова обсуждать с Белоруссией рефинансирование кредитов

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Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал о том, сможет ли Россия рефинансировать кредиты Беларуси

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В Симбирскую митрополию назначили нового владыку из Саратова

Священный Синод постановил: Преосвященным Улан-Удэнским и Бурятским, главой Бурятской митрополии быть митрополиту Симбирскому и Новоспасскому Иосифу, с освобождением его от управления Симбирской епархией.
Ульяновск.Экспресс00:26
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Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину

Ранее Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК из-за решения суда, согласно которому оппозиционер, его соратница Любовь Соболь и сам фонд должны выплатить компании «Московский школьник» почти 88 млн рублей.
МР7.ру00:17
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Семь человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 66 человек подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели — 177 пациентов, зарегистрировано 7 летальных исходов среди носителей COVID-19, в двух случаях пациенты скончались непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.comвчера в 02:32
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Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм

Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.
ТАСС20:07
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В Минпросвещения не поддержали идею о переносе начала учебного года

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отложить начало учебного года в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования до 1 октября.
RT на русскомвчера в 06:17
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