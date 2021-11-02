РИА НовостиБелоруссия поставит 500 мегаватт электроэнергии Украине по договору об аварийной помощи"Второго ноября с 14:00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Белоруссия начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 мегаватт", — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.РИА НовостиПоставки будут осуществляться до 21:00 по московскому времени 2 ноября.ИнтерфаксНа брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии.Взгляд.руПозднее стало известно о намерении Украины с 1 ноября возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии.RT на русскомЧитать далееСвернутьНТВНТВФАНЦентральная Служба НовостейГазета.RuИА Красная ВеснаКомсомольская правдаИзвестияПолитическая ЭкспертизаРоссийская газетаRuBaltic.RuПрофильВоенное обозрениеАктуальные НовостиLife.ruFBM.ruТелеканал 360°Подробнее о событииБелоруссия поставит 500 мегаватт электроэнергии Украине по договору об аварийной помощиРИА Новостивчера в 12:48Белоруссия в рамках аварийной помощи начала поставки электроэнергии УкраинеRT на русскомвчера в 11:09Украина попросила аварийную энергетическую помощь у Белоруссии и СловакииLenta.ruвчера в 12:58Белоруссия поставит электроэнергию Украине по договору об аварийной помощиГазета.Ruвчера в 13:55Украина запросила аварийную помощь у Словакии из-за дефицита мощности в энергосистемеТАССвчера в 13:35Белоруссия поставит 500 мегаватт электроэнергии Украине по договору об аварийной помощиИзвестиявчера в 11:21Украина запросила аварийную энергопомощь из Словакии в 100 МВтКомсомольская правдавчера в 13:07Показать ещёОценить1,2KПоделиться