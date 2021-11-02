Будьте в Плюсе

Белоруссия поставит 500 мегаватт электроэнергии Украине по договору об аварийной помощи

"Второго ноября с 14:00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Белоруссия начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 мегаватт", — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
РИА Новости
Поставки будут осуществляться до 21:00 по московскому времени 2 ноября.
Интерфакс
На брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии.
Взгляд.ру
Позднее стало известно о намерении Украины с 1 ноября возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии.
RT на русском

Подробнее о событии

Белоруссия поставит 500 мегаватт электроэнергии Украине по договору об аварийной помощи
РИА Новостивчера в 12:48
Белоруссия в рамках аварийной помощи начала поставки электроэнергии Украине
RT на русскомвчера в 11:09
Украина попросила аварийную энергетическую помощь у Белоруссии и Словакии
Lenta.ruвчера в 12:58
Белоруссия поставит электроэнергию Украине по договору об аварийной помощи
Газета.Ruвчера в 13:55
Украина запросила аварийную помощь у Словакии из-за дефицита мощности в энергосистеме
ТАССвчера в 13:35
Белоруссия поставит 500 мегаватт электроэнергии Украине по договору об аварийной помощи
Известиявчера в 11:21
Украина запросила аварийную энергопомощь из Словакии в 100 МВт
Комсомольская правдавчера в 13:07

Интересное

Правительство России засекретит закупки Росгвардии и ФСО с 1 января 2022 года

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 2022 года Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО) с 2022 года должны будут проводить свои тендеры закрытым способом.
Lenta.ru18:44

Диктора Игоря Кириллова похоронят 2 ноября на Новодевичьем кладбище

Похороны диктора советского и российского телевидения Игоря Кириллова пройдут 2 ноября на Новодевичьем кладбище, сообщил в Facebook президент Национальной ассоциации радиовещателей Эдуард Сагалаев.
Коммерсантъ1 ноября в 13:10