Чехия стала лидером в ЕС по числу смертей от коронавируса

В Евросоюзе за последние две недели больше всего смертей от коронавируса в пересчете на 100 тысяч человек населения зарегистрировано в Чехии - 23,4. Об этом сообщил минздрав республики, ссылаясь на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.