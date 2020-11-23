Белоруссия поставит в Россию дефицитный противораковый препарат
Одно из крупнейших белорусских фармацевтических предприятий — «Белмедпрепараты» — подало в Минздрав документы на регистрацию винкристина для реализации препарата в России. Это следует из данных госреестра лекарственных средств, сообщил «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Белоруссия подлечит россиян
Белорусские фармацевтические компании пытаются занять на российском рынке ниши, не интересные локальным игрокам. Так, РУП «Белмедпрепараты» готово поставлять в РФ винкристин — препарат для лечения рака, входящий в перечень ЖВНЛП.
Коммерсантъ17:39
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