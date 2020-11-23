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РБК
РБК

Белоруссия поставит в Россию дефицитный противораковый препарат

ГЛАС.RU
Телеканал 360°
Новый День
Live24
РБК
Topdaynews.ru
Коммерсантъ
Одно из крупнейших белорусских фармацевтических предприятий — «Белмедпрепараты» — подало в Минздрав документы на регистрацию винкристина для реализации препарата в России. Это следует из данных госреестра лекарственных средств, сообщил «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Белоруссия подлечит россиян

Белорусские фармацевтические компании пытаются занять на российском рынке ниши, не интересные локальным игрокам. Так, РУП «Белмедпрепараты» готово поставлять в РФ винкристин — препарат для лечения рака, входящий в перечень ЖВНЛП.
Коммерсантъ17:39
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Новый День

Белоруссия намерена поставлять в Россию дефицитный противораковый препарат

Новый День03:19
Live24

Дефицитный противораковый препарат в Россию поставит Белоруссия

Live2403:08
Коммерсантъ

Белоруссия подлечит россиян

Коммерсантъ17:39
ГЛАС.RU

Беларусь начнет поставлять в Россию дефицитный противораковый препарат

ГЛАС.RU02:17
Телеканал 360°

СМИ: Белоруссия поставит в Россию дефицитное лекарство от рака

Телеканал 360°01:50
РБК

Белоруссия поставит в Россию дефицитный противораковый препарат

РБК01:11
REGNUM

Белоруссия будет поставлять в Россию дефицитный препарат от рака

REGNUM02:43

Чехия стала лидером в ЕС по числу смертей от коронавируса

В Евросоюзе за последние две недели больше всего смертей от коронавируса в пересчете на 100 тысяч человек населения зарегистрировано в Чехии - 23,4. Об этом сообщил минздрав республики, ссылаясь на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.
Чехия стала лидером в ЕС по числу смертей от коронавируса
Российская газета18:01

Новый налоговый режим для ретейлеров может появиться в РФ в 2021 году

Новый налоговый режим для ретейла (розничной торговли) с автоматической уплатой налогов без обязательного предоставления отчетности в налоговые органы может появиться в РФ уже в следующем году.
Фергана19 ноября в 20:10

В РФ заработало приложение «Помощник ОСАГО» для оформления ДТП

Помогающее оформить ДТП на месте без вызова сотрудников ГИБДД приложение «Помощник ОСАГО» начало работать во всех регионах России, передает РИА Новости со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).
Аргументы и Факты01:40

Разработан экспресс-тест для определения антибиотиков в грудном молоке

Сотрудники химического факультета МГУ имени Ломоносова вместе со своими коллегами создали специальный тест-полоску, способный за короткое время определить, имеются ли в грудном молоке антибиотики.
Лезги газет21 ноября в 12:49

Военные Турции будут задействованы в наблюдательном центре в Азербайджане

Хулуси Акар, министр нацобороны Турции, отметил, что военнослужащие страны, отправляемые в Азербайджан, на протяжении одного года будут сотрудничать с российскими военными в мониторинговом центре по Карабаху.
Discover2402:48

Смешно выглядит, когда Россия вытирает слезы западным партнерам — политолог

«Знаешь, мне показалось любопытным, удивительным и смешным то, что глава министерства иностранных дел России Сергей Викторович Лавров должен как-то успокаивать и вытирать слезы, не скажу сопли, нашим коллегам по Минской группе ОБСЕ, которая занималась все эти годы урегулированием карабахского конфликта», — сказал политолог.
ИА Красная Весна21 ноября в 08:05