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РБК
РБК

Белоруссия поставит в Россию дефицитный противораковый препарат

ГЛАС.RU
Телеканал 360°
Новый День
Live24
Доктор Питер
РБК
Topdaynews.ru
Коммерсантъ
Одно из крупнейших белорусских фармацевтических предприятий — «Белмедпрепараты» — подало в Минздрав документы на регистрацию винкристина для реализации препарата в России. Это следует из данных госреестра лекарственных средств, сообщил «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Белоруссия подлечит россиян

Белорусские фармацевтические компании пытаются занять на российском рынке ниши, не интересные локальным игрокам. Так, РУП «Белмедпрепараты» готово поставлять в РФ винкристин — препарат для лечения рака, входящий в перечень ЖВНЛП.
Коммерсантъ17:39
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Белоруссия подлечит россиян

Коммерсантъ17:39
Live24

Дефицитный противораковый препарат в Россию поставит Белоруссия

Live2403:08
REGNUM

Белоруссия будет поставлять в Россию дефицитный препарат от рака

REGNUM02:43
ГЛАС.RU

Беларусь начнет поставлять в Россию дефицитный противораковый препарат

ГЛАС.RU02:17
Телеканал 360°

СМИ: Белоруссия поставит в Россию дефицитное лекарство от рака

Телеканал 360°01:50
РБК

Белоруссия поставит в Россию дефицитный противораковый препарат

РБК01:11
Новый День

Белоруссия намерена поставлять в Россию дефицитный противораковый препарат

Новый День03:19

Куман объяснил отсутствие Месси в заявке «Барселоны» на матч ЛЧ с киевским «Динамо»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман объяснил, почему нападающий каталонского клуба Лионель Месси не примет участия в матче группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо».
Чемпионат09:15

Для ряда рязанских предпринимателей упростили порядок налогообложения и продлили налоговые каникулы

Другим законопроектом, как сообщил Андрей Ворфоломеев, предлагается продлить налоговые каникулы до 1 января 2024 года для предпринимателей, которые только начинают свою деятельность в определенных сферах, а именно: производства, науки, бытовых услуг, а также в социальной сфере.
Рязанские ведомости05:39

Футболист «Орландо» выиграл серию пенальти, заняв место в воротах после удаления вратаря

Защитник футбольного клуба "Орландо" Родриго Шлегель принес своей команде победу над "Нью-Йорк Сити", отразив одиннадцатиметровый удар после удаления голкипера посреди серии пенальти.
ТАСС Спортвчера в 16:48

В Свердловской области закрыли производство опасного антисептика

Правоохранители в Свердловской области пресекли деятельность цеха по производству антисептика, от употребления внутрь которого, возможно, скончались семь человек в Якутии, сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-службы областного ГУМВД Валерий Горелых.
РИА Новости08:36

В соцсетях опубликовали совместное фото Ферстаппена с бывшей девушкой Квята

Пользователь с ником Serendipity1811 опубликовал на своей странице в «Твиттере» совместную фотографию пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с Келли Пике – бывшей девушкой российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята.
Чемпионат03:41

МИД Саудовской Аравии опроверг визит Нетаньяху

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг сообщения израильских СМИ о встрече израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, которая якобы произошла в городе Неом на Красном море.
RT на русском08:41

Более миллиона рублей Анастасия Волочкова задолжала ЖКХ за дом в Подмосковье

Ранее LIVE24 сообщало о том, что Волочкова получила иск на 130 млн рублей от бывшего гражданского мужа Владислав Фоменко заявляет, что жил с балериной в гражданском браке в период с октября 2014 по май 2015 года.
Live2408:18

Главе ОМВД в Дагестане предъявили обвинение по делу о терактах в Москве в 2010 году

Следствие предъявило обвинение главе ОМВД по Кизлярскому району республики Дагестан полковнику полиции Гази Исаеву по делу о терактах в московском метро в 2010 году, в результате которых погибли 39 человек.
Газета.Ru07:31