Для ряда рязанских предпринимателей упростили порядок налогообложения и продлили налоговые каникулы

Другим законопроектом, как сообщил Андрей Ворфоломеев, предлагается продлить налоговые каникулы до 1 января 2024 года для предпринимателей, которые только начинают свою деятельность в определенных сферах, а именно: производства, науки, бытовых услуг, а также в социальной сфере.