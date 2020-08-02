Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Римская "Рома" одержала победу над туринским "Ювентусом" в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Турине на "Альянц Стэдиум", завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.