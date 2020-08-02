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Lenta.ru
Lenta.ru

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза.В источнике
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Lenta.ru

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть

Lenta.ru04:59
ГЛАС.RU

Беларусь снова повысила экспортные пошлины на нефть

ГЛАС.RU06:42
REGNUM

В Белоруссии повысили пошлины на вывоз нефти и нефтепродуктов

REGNUM05:33
ИА Красная Весна

Белоруссия вновь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

ИА Красная Весна06:04
Коммерсантъ

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть

Коммерсантъ06:56
Финмаркет

С 1 августа Россия повышает экспортную пошлину на нефть на $9,1

Финмаркетвчера в 03:14
ПРАЙМ

Пошлина на экспорт нефти из РФ повышается до $46,9 за тонну

ПРАЙМвчера в 17:30
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«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета05:41
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Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией

"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ru09:26
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В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»

В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета09:57
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«Рома» победила «Ювентус» в заключительном туре Серии А

Римская "Рома" одержала победу над туринским "Ювентусом" в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Турине на "Альянц Стэдиум", завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
RT на русскомвчера в 16:42
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