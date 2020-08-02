Энергетика
Lenta.ruБелоруссия повысила экспортные пошлины на нефть
Ставка экспортной пошлины на сырую нефть выросла с 37,8 доллара до 46,9 доллара за тонну. Пошлина на прямогонный бензин выросла до 25,7 доллара (ранее она составляла 20,7 доллара). На товарные бензины, легкие и средние дистилляты пошлина увеличилась с 11,3 до 14 долларов.
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Происшествия
Еще 39 случаев коронавируса зафиксировано в Бурятии
В Бурятии зафиксирован 42-й летальный исход среди больных коронавирусом. Скончавшемуся больному было 82 года.
Орда Инфо 21:50
Происшествия
77 человек ведут поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2
В Иркутской области и Республике Бурятия продолжаются поиски пропавшего самолета Ан-2.
Твой Иркутск 31 июля в 06:00
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет вчера в 14:04
Экономика
Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии
Калуга, 2 августа 2020, 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.
REGNUM 07:43
Общество
Масочный режим в Иркутской области продлили до 9 августа
Масочный режим в Иркутской области продлили до 9 августа в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сообщили в региональном правительстве.
RT на русском вчера в 00:16
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 09:50
Здоровье
В Хандыге превышено содержание оксида углерода в воздухе
В п. Хандыга Томпонского района Якутии, по данным на 15:00 2 августа, концентрация оксида углерода в атмосферном воздухе составила 5,39 мг / куб. м, тогда как ПДК равняется 5 мг / куб. м, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РС (Я).
SakhaNews 05:29
Общество
В Екатеринбурге отмечают 90-летие ВДВ
Юбилей образования Воздушно-десантных войск отмечается в Екатеринбурге, 2 августа сообщает информационный портал Екатеринбурга.
ИА Красная Весна 05:27
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС 17:01
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС 03:19
Общество
Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей
Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Коммерсантъ 19:29
Армия и оружие
Эксперты объяснили невозможность долгого режима тишины в Донбассе
Каждая из соперничающих сторон хочет прекращения огня, но только если оно приведет к заключению мира на их условиях, поэтому все участники предпочитают терпеть продолжающиеся военные действия и не готовы прекратить стрельбу на условиях, которые им кажутся невыгодными, объясняют авторы доклады.
РБК 22:00
Происшествия
Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
Житель Приморья, держа своего семимесячного ребенка, угрожал поджечь баллон на участке с газовым оборудованием, сообщает в понедельник краевое УМВД.
РИА Новости 20:17
Экономика
Минфин предложил сократить военные расходы на сотни миллиардов рублей
Согласно опубликованному ведомством документу, финансирование программы «Обеспечение обороноспособности страны» в ближайшие три года следует сократить на 323 миллиарда рублей.
Lenta.ru 17:11
Общество
Мантуров назвал новые сроки начала выпуска российского электромобиля
Серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta планируется начать в Тольятти в конце текущего года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
РБК 21:46
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел
Известия 19:23
Культура
Сериалы августа 2020 года: что обязательно стоит смотреть
Вокруг ТВ 31 июля в 13:35
Политика
Рошаль назвал эпидемию коронавируса «репетицией биологической войны»
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль рассказал о том, что эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения.
Lenta.ru 21:42
Шоу-бизнес
Пьяный Ягудин, штрафы для Авербуха и Загитова без прав: как фигуристы нарушали ПДД
Звезды фигурного катания регулярно нарушают правила. Фигуристы дружат с автомобилем.
Радио Комсомольская правда 15:17
Здоровье
109 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки выявлено еще 109 инфицированных, выздоровели 15 пациентов, скончались три носителя коронавируса, включая одного непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:35
Происшествия
Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу
Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
Общество
В Якутии за сутки выявлен 51 случай коронавируса
Три случая выявлено в Абыйском, по два в Верхоянском, а также в Горном, Ленском, по одному в Мирнинском, Нерюнгринском, Олекминском, Сунтарском и Усть-Алданском улусах.
Якутия Daily 22:04
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
Авто
Автодизайнер Шторм презентовал идеальный автомобиль для пенсионеров
Портал iReactor в сотрудничестве с дизайнером Александром Штормом представили идеальный автомобиль для пенсионеров.
Новые автомобили 08:47
Технологии
Перечислены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi
Не следует указывать на сайтах, в соцсетях логины и пароли. Эксперты подчеркивают, что публичные сети Wi-Fi зачастую не шифруют трафик.
Evo-rus.com вчера в 05:57
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Финансы
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей впервые с апреля
Напоминаем, что двадцать восьмого июля курс евро на Московской бирже поднялся выше восьмидесяти пять рублей.
ToDay News Ufa 18:52