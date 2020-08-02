Энергетика
Lenta.ruБелоруссия повысила экспортные пошлины на нефть
Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза.
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Армия и оружие
The National Interest: ракеты «Сармат» могут усилить Россию
ИА Красная Весна 13:00
Шоу-бизнес
Татьяна Навка тепло поздравила Дмитрия Пескова с годовщиной свадьбы
В личном Instagram-аккаунте Татьяна Навка решила тепло поздравить мужа с этой датой.
Летидор 02:30
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
Политика
Белый Дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе
Выборы президента США пройдут 3 ноября, уточнил глава администрации Белого дома Марк Мидоуз в связи с предложением главы государства Дональда Трампа перенести выборы из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:50
Шоу-бизнес
Неелова прокомментировала уход Гармаша из «Современника»
РИА Новости 10:25
Общество
Заболеваемость пневмонией в Москве сократилась за месяц в два раза
В штабе указали, что на низком уровне остается число крайне тяжелых и тяжелых больных, их количество за месяц уменьшилось на 24,7%. При этом, по состоянию на 2 августа, в Москве за две календарные недели среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 составляет 0,26.
ТАСС 11:53
Шоу-бизнес
Степаненко призналась, что её шокировало заявление Петросяна о разводе
Аргументы и Факты 09:47
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета вчера в 15:57
Футбол
Дженоа – Верона: высокая мотивация
Эксперт сайта Legalbet Ровшан Аскеров предлагает две ставки на матч чемпионата Италии. Для генуэзцев этот матч - главный в сезоне.
Legalbet 31 июля в 11:14
Шоу-бизнес
Дочь Дмитрия Пескова призналась, что родители стыдились ее внешности
Елизавета сама понимает, что в юности ее внешность и манеры одеваться были, скажем так, на любителя.
Paparazzi.ru 08:18
Общество
В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»
В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета 09:57
Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Коммерсантъ 11:09
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Автоспорт
Российского пилота «Формулы-3» лишили победы в Гран-при Великобритании
Российского пилота "Формулы-3" Александра Смоляра лишили победы в Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 09:54
Общество
«Северный поток-2» разрешили достраивать с 3 августа
Известно, что 3 августа истекает срок обжалования разрешения на использование судов с якорным позиционированием в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики.
Деловое.ТВ вчера в 09:27
Шоу-бизнес
Самбурская вернётся в сериал «Универ»
Оказалось, что в юбилейном десятом сезоне "Универа" Самбурская вновь сыграет полюбившуюся зрителям Кристину.
Pravda.Ru 11:23
Экономика
Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии
Калуга, 2 августа 2020, 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.
REGNUM 07:43
Происшествия
Часть проспекта Маршала Жукова в Москве перекрыли из-за провала грунта
В связи с провалом грунта рядом с местом проведения земляных работ временно перекрыто движение на участке проспекта Маршала Жукова на северо-западе столицы.
Интерфакс 11:40
Футбол
Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»
Ведомости 06:04
Происшествия
При ЧП с машиной ВМС США погибли восемь военных
В Соединённых Штатах затонула боевая машина-амфибия, восемь человек признаны погибшими, ещё двое госпитализированы, сообщается в Twitter 1-го экспедиционного Корпуса морской пехоты США.
Аргументы и Факты 12:05
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом Палаты лордов Британии
Сын предпринимателя Александра Лебедева и владелец нескольких английских изданий, включая Evening Standard и Independent, станет членом британской Палаты лордов.
Телеканал RTVI 31 июля в 15:04
Общество
Названы самые популярные товары в российских магазинах
За семь месяцев 2020 года в продуктовых магазинах «Магнит» и «Пятерочка» наибольшим спросом пользовались бананы, картофель и сахар-песок, сообщает РБК со ссылкой на аналитическое подразделение «ЧекСкан Research».
Солидарность 04:48
Здоровье
Диетолог Астахова назвала минусы резкого похудения
Резкое похудение, которое улучшает настроение и психологическое состояние человека, способно серьезно навредить организму.
Discover24 03:51
Происшествия
Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
Вести.Ru 11:57
Экономика
Украина наращивает госдолг на фоне деградации экономики
Отношение кредитов к естественным доходам достигло уровня 60%, но правительство выбирает самый простой путь, а не развитие экономики с целью повышения ее отдачи для бюджета.
Экономика сегодня 04:34
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель и Максим Колесников ушли из «Дома-2»
Участница реалити-шоу Дом-2 Алена Рапунцель сообщила, что покидает проект вместе с возлюбленным Максимом Колесниковым, мамой и сыном Богданом.
NewInform 09:32
Здоровье
В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости 09:53