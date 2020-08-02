Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза.

Футбол Юран уволен из «Химок» из-за «Спартака» Как отметил Юран, министр спорта Московской области сказал, чего кандидатура не согласована со «Спартака», поэтому его убирают.

Общество Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» рассказала, что в 80 российских субъектах фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом либо стабилизация эпидемиологической ситуации. 11

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Происшествия На Кубани за сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусом Всего на Кубани выявили 8472 случая коронавируса, при этом 7305 человек уже выздоровели, в том числе, за последние сутки выписали 40 пациентов. 1K

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Общество В России с августа начнут выплачивать новое пособие Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка. 123

Происшествия Семью местного чиновника нашли мёртвой на турбазе Алтая Погибшими оказались семья местного чиновника — начальника сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Алтайского края. 2

Политика Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.

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Происшествия На Украине мать рыла подкоп, чтоб организовать побег сына из колонии Запорожье, Украина, 2 августа 2020, 12:32 — REGNUM В городе Вольнянск Запорожской области женщина рыла подкоп, чтоб освободить из колонии своего сына, который отбывает наказание за убийство.