Энергетика
Lenta.ruБелоруссия повысила экспортные пошлины на нефть
Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза.
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Футбол
Юран уволен из «Химок» из-за «Спартака»
Как отметил Юран, министр спорта Московской области сказал, чего кандидатура не согласована со «Спартака», поэтому его убирают.
Нева Спорт 31 июля в 13:04
Футбол
Футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Ротором» в товарищеском матче
Футболисты московского ЦСКА разошлись миром с волгоградским "Ротором" в товарищеском матче.
РИА Новости 06:58
Общество
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» рассказала, что в 80 российских субъектах фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом либо стабилизация эпидемиологической ситуации.
RT на русском 06:51
Политика
Прилепин отметил связь Китая с задержанием россиян в Белоруссии
Китай может быть причастен к задержанию россиян в Белоруссии. Об этом URA.RU заявил писатель Захар Прилепин.
URA.Ru вчера в 16:18
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Клип к песне Uno российской панк-поп-рэйв-группа Little Big стал самым популярным видео всех времен на YouTube-канале «Евровидения», сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.
Пятый канал 01:24
Общество
Россиянам станет проще оформить пособие на детей от 3 до 7 лет
Правительство дополнило перечень сведений, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления госуслуг без истребования этих документов у заявителя.
Российская газета 04:01
Общество
В Минздраве предложили повысить акциз на табак
Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина считает, что следует рассмотреть вопрос о повышении акциза на табак до уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения.
РИА Новости 06:32
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусом
Всего на Кубани выявили 8472 случая коронавируса, при этом 7305 человек уже выздоровели, в том числе, за последние сутки выписали 40 пациентов.
ТАСС 05:14
Наука
Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
Происшествия
Суд США отменил Царнаеву смертный приговор за теракт на марафоне
«Федеральный апелляционный суд в пятницу отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, устроившему взрыв во время Бостонского марафона в 2013 году, в результате которого три человека погибли и более 260 получили ранения», — пишет агентство.
Rambler News Service 31 июля в 15:48
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Александра Кокорина
Российская газета 05:16
Политика
Пушков рассказал о вовлечении Белоруссии в игры против России
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале рассказал о вовлечении Белоруссии в игры против России.
Lenta.ru вчера в 21:33
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Гаджеты
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 9 в России
Astera 30 июля в 13:24
Общество
За первые сутки границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек
За первые сутки после открытия российско-абхазскую границу пересекли более 7,5 тысячи человек.
Российская газета 04:44
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
Политика
Госдума России призвала ВФБП объединить доказательства по делу MH17
Как сообщалось ранее, Всемирный фонд безопасности полетов (ВФБП) уличил Киев в причастности к трагедии с рейсом MH17.
Политика Сегодня 05:40
Происшествия
Семью местного чиновника нашли мёртвой на турбазе Алтая
Погибшими оказались семья местного чиновника — начальника сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Алтайского края.
Сибдепо вчера в 03:14
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
Игры
Konami открыла профиль Silent Hill в твиттере
Konami в начале июля открыла в твиттере учётную запись Silent Hill, на которую обратили внимание лишь сейчас — издатель ненароком отметил свежий аккаунт в одном из недавних твитов.
Игромания.ру 06:21
Происшествия
При взрыве на газовой АЗС на Кубани пострадали шесть человек
Кубань 24 вчера в 02:10
Транспорт
Пробка длиной около 2 км образовалась в Подольске на автотрассе А‑107
По данным сервиса на 11:40, на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной около двух километров.
РИАМО в Подольске 05:13
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета вчера в 15:57
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Экономика
В России работающим пенсионерам с 1 августа проведут перерасчет выплат
На территории России работающие пенсионеры уже с 1 августа могут рассчитывать на перерасчет денежных пособий.
Дни24 вчера в 00:48
Происшествия
На Украине мать рыла подкоп, чтоб организовать побег сына из колонии
Запорожье, Украина, 2 августа 2020, 12:32 — REGNUM В городе Вольнянск Запорожской области женщина рыла подкоп, чтоб освободить из колонии своего сына, который отбывает наказание за убийство.
REGNUM 05:32
Политика
В Госдуме назвали Лукашенко паразитом в отношениях Белоруссии с Россией
Первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил радиостанции «Говорит Москва», что действия Белоруссии в этой ситуации — это провокация.
Говорит Москва 05:11