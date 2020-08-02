Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Среди предлагаемых жестов: Встать на колено Стоять, но: Скрестить руки спереди или сзади Наклонить голову Указать пальцем на надпись «Прекратите расизм» на футболке Приложить руку к сердцу Использовать любой другой жест на своё усмотрение В 13 часов 53 минуты и 30 секунд прозвучит сообщение «Спасибо за призыв прекратить расизм в мире».