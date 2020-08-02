Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

В Белоруссии повысили пошлины на вывоз нефти и нефтепродуктов

REGNUM05:33
ПРАЙМ

Пошлина на экспорт нефти из РФ повышается до $46,9 за тонну

ПРАЙМвчера в 17:30
Lenta.ru

Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть

Lenta.ru04:59
Экономика сегодня

Белоруссия повысила пошлины за вывоз нефтепродуктов из ЕАЭС

Экономика сегодня04:45
Финмаркет

С 1 августа Россия повышает экспортную пошлину на нефть на $9,1

Финмаркетвчера в 03:14
ИА Красная Весна

Белоруссия вновь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

ИА Красная Весна06:04
Реклама
Реклама

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:39
828

МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русскомвчера в 09:40
157
Реклама
Реклама
Реклама

Украину разделили на зоны по заболеваемости коронавирусом

Разделение территории Украины на зоны с различной ситуацией по заболеваемости коронавирусом произведено решением кабинет министров Украины 1 августа, сообщает пресс-служба правительства страны.
ИА Красная Веснавчера в 04:33
1
Реклама
Реклама

Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru00:33
275

FIA предложила гонщикам варианты действий на антирасистской акции

Среди предлагаемых жестов: Встать на колено Стоять, но: Скрестить руки спереди или сзади Наклонить голову Указать пальцем на надпись «Прекратите расизм» на футболке Приложить руку к сердцу Использовать любой другой жест на своё усмотрение В 13 часов 53 минуты и 30 секунд прозвучит сообщение «Спасибо за призыв прекратить расизм в мире».
Autosport.com.ru02:53
Реклама
Реклама
Реклама