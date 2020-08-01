Энергетика
REGNUMВ Белоруссии повысили пошлины на вывоз нефти и нефтепродуктов
Минск, 2 августа 2020, 12:33 — REGNUM Пошлины на вывоз из Белоруссии нефти и нефтепродуктов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) повышены. Об этом 2 августа сообщает агентство БелТА со ссылкой на постановление Совета министров республики от 29 июля.
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