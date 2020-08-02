Энергетика
КоммерсантъБелоруссия повысила экспортные пошлины на нефть
Белоруссия с 1 августа повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это следует из постановления совета министров, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале страны (.pdf).
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Наука
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Попадая в организм человека, новый коронавирус вызывает мощную ответную реакцию иммунитета, но она мешает в борьбе с распространением инфекции.
Российская газета 17:21
Технологии
Майское обновление Windows 10 установлено почти на 12% компьютеров
Как рассказали эксперты, по состоянию на начало июля майское обновление Windows 10 было установлено почти на 12% компьютеров.
Astera 13:27
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
Общество
В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией
Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии, полагают медики и челны оперативного штаба страны.
Коммерсантъ 17:58
Общество
В Турции изменились правила выдачи еды на шведских столах
RT на русском 12:24
Происшествия
Трамп требует приговорить Царнаева к смертной казни
Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Газета.Ru 16:12
Технологии
Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
Газета.Ru 15:19
Политика
СК Белоруссии сообщил об аресте задержанных россиян
29 июля в Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, связанных, по мнению Минска, с ЧВК Вагнера.
РБК вчера в 15:32
Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Коммерсантъ 11:09
Спорт
Daxak призвал игроков с высоким рейтингом добавить ТраВоМаН в список избегаемых игроков
Бывший керри Winstrike Team и Ninjas in Pyjamas Никита Daxak Кузьмин попросил игроков с топа рейтинга Dota 2 добавить Тимура ТраВоМаН Хафизова в список избегаемых игроков.
CyberSport.ru 16:03
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 09:50
Общество
Заражение коронавирусом было подтверждено у премьер-министра Косово
Приштина, 3 августа 2020, 01:36 — REGNUM Коронавирусная инфекция была выявлена у премьер-министра Косово Авдулы Хоти.
REGNUM 18:36
Армия и оружие
Ливийская армия Хафтара обратилась к США
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара направила послание властям США, сообщают источники.
Взгляд.ру 15:51
Армия и оружие
Армия Израиля заявила о предотвращении подрыва на границе с Сирией
Израильские военные предотвратили попытку боевиков установить взрывные устройства на границе с Сирией.
РБК 18:43
Футбол
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 05:42
Общество
Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП
БИЗНЕС Online вчера в 16:54
Экономика
Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
Известия 00:45
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
РИА Новости вчера в 07:43
Наука
Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения
Ученые из Университета Хьюстона, Бэйлорского университета и Техасского университета A & M провели раскопки в пещере Холла в Центральном Техасе.
ToDay News Ufa 17:52
Футбол
Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»
Российская газета 15:15
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.
Lenta.ru вчера в 11:07
Экономика
Яблоки подорожали на треть из-за заморозков и курса рубля
Этим летом Росстат зафиксировал резкое увеличение средних розничных цен на яблоки.
Взгляд-инфо вчера в 09:43
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM 15:29
Происшествия
Провал грунта произошел на проспекте Маршала Жукова в Москве
«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к устранению просадки дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова в районе дома № 4, по предварительным данным, образовавшейся из-за провала грунта в прилегающей к автомобильной дороге зоне проведения строительных работ», — говорится в сообщении.
Известия 13:21
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами по России
В России самая высокая доля высокооплачиваемых работников с зарплатами больше 100 тысяч рублей в месяц зафиксирована в рыболовстве.
Lenta.ru 17:46
Происшествия
На Урале арестован участник пикета в поддержку протестов в Хабаровске
Екатеринбург, 2 августа 2020, 18:57 — REGNUM В Екатеринбурге под арест отправлен задержанный 1 августа гражданин, вышедший на пикет в поддержку протестов в Хабаровске.
REGNUM 11:57
Общество
Кандидата на пост мэра Охи нашли в местном филиале УФСИНа
В Охе уже нашли ему замену — вице-мэром должен стать начальник филиала по Охинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области Владлен Антонюк.
Сахалин.Инфо 18:43